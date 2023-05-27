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«البايرن» بطل «البوندسليجا» بـ «سيناريو مجنون»!

«البايرن» بطل «البوندسليجا» بـ «سيناريو مجنون»!
27 مايو 2023 19:44


برلين (أ ف ب)

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في سيناريو مجنون، انتزع بايرن ميونيخ لقبه الحادي عشر توالياً، في الدوري الألماني لكرة القدم، حارماً بوروسيا دورتموند، من إنهاء هيمنته المطلقة، بفوزه المثير على مضيفه كولن 2-1 بهدف قاتل لجمال موسيالا، مستفيداً من تعادل غريمه على أرضه أمام ماينز 2-2 في المرحلة 34 الأخيرة.
وأنهى البايرن الموسم في الصدارة، بفارق الأهداف فقط عن دورتموند، بعد تعادلهما بالنقاط «71»، فحرم الأخير من لقب أول في «البوندسليجا»، منذ العام 2012.
وبدا اللقب في طريقه إلى دورتموند، بعد أن عادل كولن قبل 10 دقائق من نهاية المباراة أمام البايرن، لكن موسيالا سجل هدف الفوز في الدقيقة 89 وسط احتفالات جنونية.

الدوري الألماني
البوندسليجا
بايرن ميونيخ
دورتموند
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