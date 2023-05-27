الجزيرة يتصدر منافسات اليوم الثاني لمهرجان «التحدي للجو جيتسو»

أبوظبي (الاتحاد)

تواصلت منافسات مهرجان التحدي للجو جيتسو، لليوم الثاني على التوالي في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، وسط أجواء مميزة من الحماس والأداء القوي، والحضور الجماهيري الكبير. وجرى تخصيص نزالات اليوم لفئة البراعم والأشبال والناشئين من الفتيات.

وحضر المنافسات عبد المنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو، ومحمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الجو جيتسو، ومنصور محمد المرزوقي، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط الاستراتيجي في هيئة أبوظبي الرقمية، ومنصور الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجو جيتسو، وهند خميس المحيربي، مدير إدارة مشروع الغدير للحرف الإماراتية، نائب الأمين العام لقطاع تنمية الموارد بالإنابة لدى هيئة الهلال الأحمر، وأحمد الهاملي، مدير قطاع خدمات المتقاعدين والمستحقين في صندوق أبوظبي للتقاعد، وأحمد الحوسني، مدير قطاع الاستراتيجية واستشراف المستقبل لدى الصندوق، وعدد من مسؤولي الاتحاد والأندية والأكاديميات المشاركة.

وتميزت المنافسات بالحماس والندية، حيث أبدعت الفتيات على البساط وقدمن أداء قوياً ساهمن من خلاله في الصعود بأنديتهن إلى منصة التتويج.

وعلى صعيد النتائج، حل نادي الجزيرة في المركز الأول، وذهب مركز الوصيف إلى بالمز الرياضية، فيما حل نادي العين في المركز الثالث.

وأشاد منصور الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الجو جيتسو، بنجاح البطولة على كل المستويات، مؤكداً أن تخصيص يوم للفتيات خلال بطولة التحدي يعكس الدور المتنامي لها، وأهميتها ضمن أجندة الاتحاد، فضلاً عن الانتشار الكبير الذي تحققه اللعبة على مستوى الدولة، واتساع قاعدة المشاركين.

ونوّه الظاهري بدور الأسر والعائلات في دعم وتحفيز وتشجيع الأبناء على ممارسة الجو جيتسو واحترافها، انطلاقاً من إيمانهم الراسخ بأهميتها في صقل شخصيتهم وتنميتها، وتأهيلهم لمواجهة مختلف التحديات بثقة ومسؤولية، كما أكد أن برامج وخطط الاتحاد التي تستهدف الفئات السنية الصغيرة، تمهد الطريق أمامهم لترسيخ مسيرتهم في الرياضة، وصولاً إلى الاحتراف الكامل، لافتاً إلى أن الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة كفيل بتمكين أبناء وبنات الدولة من التطور المستدام، وتحقيق الريادة والوصول إلى منصات التتويج الدولية.

وأضاف الظاهري: «مهرجان التحدي ليس مجرد بطولة، بل تجربة رياضية ومجتمعية متكاملة الأركان تستهدف الجيل الجديد من الرياضيين من جهة، والأسر والعائلات من جهة أخرى، لدينا اليوم أكثر من 2500 لاعب ولاعبة يشاركون في البطولة، ويرسمون طريقهم نحو الاحتراف، ويشكلون المخزون الاستراتيجي لمستقبل الجو جيتسو في الإمارات، وهو ما يواكب رؤيتنا في الاتحاد لتطوير الرياضة، كما يعتبر المهرجان منصة مثالية تجتمع خلالها الأسر والعائلات من مختلف مناطق الدولة للاستفادة من أنشطة وفعاليات تناسب كل أفراد الأسرة، وتعكس الصورة المشرقة للمجتمع الإماراتي القائم على الانفتاح والتسامح والمحبة ورسالته السامية إلى العالم».

وقال أحمد الهاملي، مدير قطاع خدمات المتقاعدين والمستحقين في صندوق أبوظبي للتقاعد: «فخورون بهذا المشهد الجماهيري الرائع الذي يرسمه مهرجان التحدي للجو جيتسو واجتذابه لآلاف اللاعبين الذين يرتبطون بشكل وثيق مع هذه الرياضة التي أنتجت لنا العديد من الأبطال، ورسخت نجاح دولة الإمارات في المحافل العالمية، كنموذج يحتذى به في التطوير الرياضي وتنظيم بطولات ذات مواصفات دولية فريدة».

وأضاف: «تترجم هذه الإنجازات لرياضة الجو جيتسو الإماراتية الجهود الجبارة للاتحاد في نشر اللعبة، وتوسيع قاعدة ممارسيها، وتأسيس أجيال تتمتع بالقوة والشجاعة والنبل والثقة بالنفس بما ينسجم مع الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة».

وعلى هامش البطولة، تضمن المهرجان إقامة باقة من الأنشطة والفعاليات الترفيهية، تتضمن ألعاباً وبرامج للعائلات، وسجّل المهرجان في يومه الثاني نجاحاً لافتاً في استقطاب المشاركين، وتميز بحضور جماهيري غفير يعكس قوة تأثير رياضة الجو جيتسو في المجتمع الإماراتي، وحرص العائلات على الوجود بقوة خلف أبنائها.