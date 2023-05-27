فاطمة بنت هزاع: لقب كأس السلة يعكس التزامنا القوي بالتطوير وتشجيع المواهب

أبوظبي (الاتحاد)

أكد فريق «أكاديمية فاطمة بنت مبارك» تألقه في الظهور الأول في منافسات كرة السلة، بحصد الألقاب المحلية، بالفوز بلقبي الدوري وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، في المشاركة الأولى له في منافسات الاتحاد، لتؤكد الأكاديمية دورها النشيط والمتميز هذا الموسم.

وحرصت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، بدعم ورعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات»، وبإدارة وتوجيه من الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات ونادي العين للسيدات، على توفير برامج تدريبية متميزة، وتوجيه فني متخصص للأعضاء في الفريق على مدار الموسم، ما أسهم في تحسين مستوى اللاعبين وتطوير مهاراتهم، وضمت لاعبات موهوبات وذوات خبرة في كرة السلة، كما قدمت دعماً كبيراً للفريق من خلال الإدارة القوية والتنظيم المتميز، بالإضافة إلى توفير البنية التحتية المناسبة والموارد اللازمة لتطوير اللاعبات وتحقيق النجاح في البطولات، إذ يعتمد الفريق على استراتيجيات فنية محكمة ودقيقة كانت واضحة على المستوى بشكل عام في المباريات.

‎وأشادت إدارة الفريق والجماهير بالأداء المميز والجهود المبذولة من قبل اللاعبات والجهاز الفني، معبرين عن فخرهم وسعادتهم بهذا الإنجاز التاريخي، وأكدوا أن هذا الفوز يعزز روح العمل الجماعي والتفاني في تحقيق المزيد من النجاحات المشرفة في المستقبل.

وعبّرت الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات ونادي العين للسيدات، عن سعادتها بفوز فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك لكرة السلة، بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للسيدات لكرة السلة لعام 2023 قائلة: «إن فوز فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك لكرة السلة بكأس صاحب السمو رئيس الدولة يعكس التزامنا القوي بتطوير الرياضة وتشجيع المواهب الشابة، إن هذا الانتصار الرائع هو نتيجة لجهود مستمرة وتدريب مكثف، بالإضافة إلى الروح التي تحمل شعار اسم الأكاديمية الغالي، بالإضافة إلى التفاني الذي يتمتع به فريقنا».

وأضافت: «يشرفنا أن نحظى بدعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات»، وهذا الفوز ليس فقط إنجازاً رياضياً، بل هو أيضاً تجسيد للقيم والمبادئ التي نؤمن بها في الأكاديمية».

وتابعت الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان: «نتقدم بالشكر الجزيل للاعبات والمدربين والجهاز الفني الذين عملوا بجد واجتهاد لتحقيق هذا الفوز التاريخي، نحن فخورون بإنجازاتهم، وثقتنا تكمن في قدرتهم على تحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل».