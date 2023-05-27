الشارقة يحتفظ بكأس رئيس الدولة لليد

رضا سليم (الفجيرة)



توج سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، فريق الشارقة بكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة اليد للرجال، في «النسخة 46»، للمرة الخامسة على التوالي، والعاشرة في تاريخه، بعد فوزه على شباب الأهلي 23-20، في المباراة النهائية التي جرت بصالة مجمع زايد الرياضي بالفجيرة، وانتهى الشوط الأول 12-8 لمصلحة الشارقة، ويحتفظ «الملك» بكل بطولات كرة اليد للرجال للموسم الثاني على التوالي، بعد حصوله على كأس السوبر، وكأس الإمارات، وكأس نائب رئيس الدولة، ودرع الدوري.



حضر النهائي، الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية بالهيئة العامة للرياضة، ونبيل عاشور، رئيس اتحاد اليد، وعلي عيسى، رئيس الاتحاد البحريني للعبة، ومحمد عبدالكريم جلفار، العضو الفخري لاتحاد اليد، والفريق محمد المري، رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية بنادي شباب الأهلي.

وشهد حفل الختام، تكريم طاقم الحكام اليوناني الدولي أندرياس بيشمان، وميشيل تزفيروبولوس، وبجانب بقية الحكام ياسر النقبي، ونبيل خميس، والمراقبين الفنيين فاضل غلوم، وجمال الشامسي، وعبد الله خميس.

وأكّد سمو ولي عهد الفجيرة، اهتمام إمارة الفجيرة بالأنشطة الرياضية التي تعزز نشاط الأندية الوطنية في إمارات الدولة وتدعم منظومة عملها، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بإبراز جميع الألعاب الرياضية التي تثري النشاط الرياضي انطلاقاً من دوره الاستراتيجي في دعم ركائز المسيرة التنموية الشاملة للدولة.

وأشاد سموه بالمستوى التنظيمي العالي للمسابقة في جميع مبارياتها، وأداء اللاعبين فيها وجهودهم المتواصلة بتقديم مستويات مشرّفة في المنافسات، مثمّناً سموّه عمل اتحاد كرة اليد نحو دعم النشاط الرياضي للعبة، وتعزيز حضورها في الرياضة المحلية والدولية.

وتوّج سمو ولي عهد الفجيرة، فريق الشارقة باللقب، وقدّم سموه التهنئة للفريق، مشيداً بمستوى اللعب العالي والروح الرياضية للاعبين خلال المباراة، ومتمنياً لهم المزيد من النجاح والإنجازات المشرفة في مسيرتهم الرياضية.

جاءت المباراة حذرة من الفريقين، وغابت الأهداف في أول 3 دقائق، وبادر ريان بن محمود لاعب شباب الأهلي بالتسجيل، ورد زهير نايم بالتعادل للشارقة، وظهرت الأدوار الدفاعية، ولم يشهد الشوط الأول أهدافاً أخرى حتى الدقيقة الثامنة، عندما عاد بن محمود ليسجل الهدف الثاني لـ «الفرسان»، وفشلت محاولات الشارقة، في اختراق دفاع شباب الأهلي.

ويهدر طارق شاهين فرصتين لإدراك التعادل، بفضل تألق الحارس عبدالرحمن خميس، ويضيف الجزائري عبدالقادر رحيم الهدف الثالث لـ «الفرسان»، ويرفع النتيجة إلى 3-1 في أول 12 دقيقة.

ويظهر التونسي مصباح الصانعي في المشهد، ويسجل أول أهدافه مع الشارقة، ويرد مرزوق أحمد بهدف لـ «الفرسان»، ويقلص أحمد عبدالله الفارق إلى هدف 4-3 في منتصف الشوط، وتعود المواجهة إلى نقطة التعادل 4-4 في الدقيقة 17، عن طريق طارق شاهين.



يتقدم الشارقة للمرة الأولى في الدقيقة 18 بفارق هدف عن طريق زهير نايم، وأضاف وليد بن خالد ومنتصر مبارك هدفين، لتصل النتيجة إلى 7-4، وهو ما دفع حسين زكي مدرب شباب الأهلي إلى طلب «الوقت المستقطع» الأول في المباراة، وتتغير النتيجة إلى 9-4 للشارقة بهدفي نايم، وتصل النتيجة إلى 10-5، ويتصدى الحارس محمد إسماعيل لرمية جزائية من بن محمود، ويسجل جاسم علي من خطأ الحارس عبدالرحمن خميس، ويحرز مهاب سعيد هدفين لـ «الفرسان»، وينتهي الشوط الأول 12-8.

مع بداية الشوط الثاني، يسجل الشارقة هدفين عن طريق جاسم علي وزهير نايم، وتتغير النتيجة إلى 15-10 و16-10، ويخرج إبراهيم سعيد لاعب الشارقة بالبطاقة الحمراء، بعد الإيقاف لمدة دقيقتين 3 مرات، وحصل عبدالله طرار على البطاقة الحمراء، في منتصف الشوط، بعدما وصلت النتيجة إلى 16-13 لـ «الملك»، وتقلص الفارق إلى هدفين 19-17، في الدقيقة 25، وتنتهي المباراة بفوز الشارقة 23-20.