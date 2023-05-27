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الرياضي

هالاند.. «أول متوّج» بالجائزتين في «البريميرليج»

هالاند.. «أول متوّج» بالجائزتين في «البريميرليج»
27 مايو 2023 18:54

 
لندن (أ ف ب)

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أصبح النرويجي إرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، أول متوّج بجائزتي أفضل لاعب، وأفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي لكرة القدم في موسم واحد.
احتاج ابن الثانية والعشرين فقط لـ35 مباراة، لفرض رقم قياسي جديد في «البريميرليج» بنظامها الحالي، مع 36 هدفاً، مساهماً بشكل كبير في ضمان «السيتي» لقبه الثالث توالياً.
قال هالاند في بيان لـ «السيتي» الذي بلغ أيضاً نهائي دوري أبطال أوروبا وكأس إنجلترا: «أنا فخور بأن أصبح أول لاعب يحرز الجائزتين في موسم واحد، شكراً لكل من صوّت لي».
وأضاف المهاجم «الفتّاك»: «كان موسماً أول رائعاً في «البريميرليج»، ورفع الكأس أمام جماهيرنا في ملعب «الاتحاد» كان لحظة متميزة بالنسبة لي».
هالاند الذي حصد أيضاً جائزة أفضل لاعب في الموسم هذا الأسبوع من قبل الكتاب الرياضيين، سجّل 52 هدفاً في مختلف المسابقات هذا الموسم.
أضاف هالاند: «لم تكن هذه الجوائز ممكنة لولا زملائي الرائعين، المدرّب وكل الجهاز الفني في النادي الذين يساعدونني على التأدية في أرض الملعب، ولدينا نهائيان آخران ونريد إنهاء الموسم بقوّة».

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر سيتي
إيرلينج هالاند
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