الأحد 28 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

جوارديولا يفكر في مواجهة «الغريم التقليدي» فقط!

جوارديولا يفكر في مواجهة «الغريم التقليدي» فقط!
27 مايو 2023 16:45

لندن (د ب أ)
أكد بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، أنه بدأ التفكير بالفعل في أول مباراة من المباراتين النهائيتين اللتين سيخوضهما الفريق.
ويواجه مانشستر سيتي، الساعي للتتويج بالثلاثية، غريمه التقليدي مانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي الأسبوع المقبل على ملعب ويمبلي، قبل أن يتوجه لإسطنبول لمواجهة إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا بعدها بأسبوع.
ولكن يجب على مانشستر سيتي أن ينهي مبارياته في الدوري الإنجليزي غداً الأحد بمواجهة برينتفورد، ولكن، مع تفكير قليل في نتيجة مباراة برينتفورد، أكد جوارديولا أنه يخطط لما ينتظره مستقبلاً، وربما تظل مباراة إنتر ميلان آخر ما يفكر فيه جوارديولا حالياً، ولكن بدأت مباراة مانشستر يونايتد تأخذ حيزاً كبيراً من تفكير جوارديولا.
وقال جوارديولا: «سأقول إنني شاهدت القليل من مباريات إنتر الأسبوع الماضي، ولكن لم أشاهدهم هذا الأسبوع، أركز أكثر على مباراة مانشستر يونايتد حالياً».
وأضاف: «شاهدت مباراتهم أمام تشيلسي، كنت معجباً بأدائهم وبدأت مراجعة ما فعلوه بنا في المباراة التي أقيمت في أولد ترافورد».
وأردف: «مثلما حدث في الماضي، يجب أن نكون حذرين، سأكون حذراً على أية حال، ولكن بعد مباراتهم يوم الخميس، ومبارياتهم الأخيرة، سنستعد لهم بأفضل ما عندنا».
ويريد جوارديولا أن يلعب أمام برينتفورد بتوازن، وقد يرغب في إراحة بعض لاعبيه قبل المباراتين النهائيتين، ولكنه يشعر أنه من المهم أن يحافظ البقية على جاهزيتهم.

أخبار ذات صلة
هالاند.. «أول متوّج» بالجائزتين في «البريميرليج»
تين هاج: «السيتي» يقدم كرة استثنائية ورائعة
مانشستر سيتي
بيب جوارديولا
مانشستر يونايتد
كأس الاتحاد الإنجليزي
دوري أبطال أوروبا
آخر الأخبار
نهيان بن مبارك لدى حضوره فعاليات المؤتمر (وام)
الإمارات
نهيان بن مبارك: الإمارات ملتزمة بالنهج الشامل للرعاية الصحية
اليوم 01:25
جانب من الورشة (وام)
الإمارات
«خليفة التربوية»: استدامة البيئة واجبنا للأجيال المقبلة
اليوم 01:25
«الموارد البشرية» ترصد مقترحات تطوير منظومة «تصاريح العمل»
الإمارات
«الموارد البشرية» ترصد مقترحات تطوير منظومة «تصاريح العمل»
اليوم 01:25
التعليم.. ركيزة الاستدامة البيئية
الإمارات
التعليم.. ركيزة الاستدامة البيئية
اليوم 01:25
الفحص يستهدف تقييم الحالة الفنية للمركبات (من المصدر)
الإمارات
فحص 580 ألف مركبة ثقيلة لتعزيز مستويات الأمن والسلامة
اليوم 01:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©