جوارديولا يفكر في مواجهة «الغريم التقليدي» فقط!

لندن (د ب أ)

أكد بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، أنه بدأ التفكير بالفعل في أول مباراة من المباراتين النهائيتين اللتين سيخوضهما الفريق.

ويواجه مانشستر سيتي، الساعي للتتويج بالثلاثية، غريمه التقليدي مانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي الأسبوع المقبل على ملعب ويمبلي، قبل أن يتوجه لإسطنبول لمواجهة إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا بعدها بأسبوع.

ولكن يجب على مانشستر سيتي أن ينهي مبارياته في الدوري الإنجليزي غداً الأحد بمواجهة برينتفورد، ولكن، مع تفكير قليل في نتيجة مباراة برينتفورد، أكد جوارديولا أنه يخطط لما ينتظره مستقبلاً، وربما تظل مباراة إنتر ميلان آخر ما يفكر فيه جوارديولا حالياً، ولكن بدأت مباراة مانشستر يونايتد تأخذ حيزاً كبيراً من تفكير جوارديولا.

وقال جوارديولا: «سأقول إنني شاهدت القليل من مباريات إنتر الأسبوع الماضي، ولكن لم أشاهدهم هذا الأسبوع، أركز أكثر على مباراة مانشستر يونايتد حالياً».

وأضاف: «شاهدت مباراتهم أمام تشيلسي، كنت معجباً بأدائهم وبدأت مراجعة ما فعلوه بنا في المباراة التي أقيمت في أولد ترافورد».

وأردف: «مثلما حدث في الماضي، يجب أن نكون حذرين، سأكون حذراً على أية حال، ولكن بعد مباراتهم يوم الخميس، ومبارياتهم الأخيرة، سنستعد لهم بأفضل ما عندنا».

ويريد جوارديولا أن يلعب أمام برينتفورد بتوازن، وقد يرغب في إراحة بعض لاعبيه قبل المباراتين النهائيتين، ولكنه يشعر أنه من المهم أن يحافظ البقية على جاهزيتهم.