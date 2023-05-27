النقبي يُدير مباراة الكويت ونواذيبو في كأس الملك سلمان

دبي (الاتحاد)

كلفت لجنة الحكام في الاتحاد العربي لكرة القدم طاقم التحكيم الإماراتي بقيادة الحكم الدولي عادل النقبي، لإدارة مباراة الكويت الكويتي ونواذيبو الموريتاني، المقررة إقامتها يوم 8 يونيو المقبل، ضمن بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023.

ويضم طاقم الحكام الوطني، جمعة المخيني (المساعد الأول)، وياسر سبيل (المساعد الثاني)، وسلطان محمد صالح (الحكم الرابع).

وهي المشاركة الثانية لحكمنا الدولي عادل النقبي في إدارة مباريات البطولة، حيثُ كُلف في شهر أبريل الماضي بإدارة مباراة السيب العُماني والمحرق البحريني، بينما شارك حكم الساحة الدولي سلطان محمد صالح (حكماً رابعاً) في مباراة المريخ السوداني وتشرين السوري في ذات الشهر.

وفي سياق متصل، كلفت لجنة حكام بطولة كأس الملك سلمان للأندية، خالد الدوخي مقيماً لطاقم تحكيم مباراة النهضة العُماني وأهلي طرابلس الليبي والتي ستُقام بعد غدٍ «الاثنين».