الأحد 28 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

النقبي يُدير مباراة الكويت ونواذيبو في كأس الملك سلمان

النقبي يُدير مباراة الكويت ونواذيبو في كأس الملك سلمان
27 مايو 2023 16:39

دبي (الاتحاد)
كلفت لجنة الحكام في الاتحاد العربي لكرة القدم طاقم التحكيم الإماراتي بقيادة الحكم الدولي عادل النقبي، لإدارة مباراة الكويت الكويتي ونواذيبو الموريتاني، المقررة إقامتها يوم 8 يونيو المقبل، ضمن بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023.
ويضم طاقم الحكام الوطني، جمعة المخيني (المساعد الأول)، وياسر سبيل (المساعد الثاني)، وسلطان محمد صالح (الحكم الرابع).
وهي المشاركة الثانية لحكمنا الدولي عادل النقبي في إدارة مباريات البطولة، حيثُ كُلف في شهر أبريل الماضي بإدارة مباراة السيب العُماني والمحرق البحريني، بينما شارك حكم الساحة الدولي سلطان محمد صالح (حكماً رابعاً) في مباراة المريخ السوداني وتشرين السوري في ذات الشهر.
وفي سياق متصل، كلفت لجنة حكام بطولة كأس الملك سلمان للأندية، خالد الدوخي مقيماً لطاقم تحكيم مباراة النهضة العُماني وأهلي طرابلس الليبي والتي ستُقام بعد غدٍ «الاثنين».

أخبار ذات صلة
الحوسني والغيص يديران كأس العرب للصالات
«أبيض الشاطئية» يواجه منتخب عُمان في «تصفيات آسيا»
اتحاد الكرة
الاتحاد العربي لكرة القدم
الكويت الكويتي
عادل النقبي
آخر الأخبار
نهيان بن مبارك لدى حضوره فعاليات المؤتمر (وام)
الإمارات
نهيان بن مبارك: الإمارات ملتزمة بالنهج الشامل للرعاية الصحية
اليوم 01:25
جانب من الورشة (وام)
الإمارات
«خليفة التربوية»: استدامة البيئة واجبنا للأجيال المقبلة
اليوم 01:25
«الموارد البشرية» ترصد مقترحات تطوير منظومة «تصاريح العمل»
الإمارات
«الموارد البشرية» ترصد مقترحات تطوير منظومة «تصاريح العمل»
اليوم 01:25
التعليم.. ركيزة الاستدامة البيئية
الإمارات
التعليم.. ركيزة الاستدامة البيئية
اليوم 01:25
الفحص يستهدف تقييم الحالة الفنية للمركبات (من المصدر)
الإمارات
فحص 580 ألف مركبة ثقيلة لتعزيز مستويات الأمن والسلامة
اليوم 01:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©