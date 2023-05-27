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«مرسيدس» يعترف بصعوبة عودة شوماخر!

«مرسيدس» يعترف بصعوبة عودة شوماخر!
27 مايو 2023 15:40

مونت كارلو (د ب أ)
تحدث توتو فولف رئيس فريق مرسيدس المنافس في سباقات سيارات فورمولا-1، عن «موقف صعب» فيما يتعلق بالعودة السريعة للسائق الألماني ميك شوماخر إلى قائمة المشاركين.
وقال فولف في تصريحات لشكة «سكاي» التلفزيونية على هامش سباق الجائزة الكبرى في موناكو: «هو موقف صعب، لأن أي قمرة قيادة لدينا ليست شاغرة، أود أن يكون لميك شوماخر مقعد، هو يستحق هذا».
وأضاف: «الوضع في عام 2024 لن يكون مناسباً، لكن في 2025 ستنفتح بعض الأبواب مجدداً».
وبعد أن قضى موسمي 2021 و2022 مع فريق هاس، لم يتم تجديد عقد ميك شوماخر، كما أخفق في الانضمام لفريق آخر يشارك بسيارته أساسياً في منافسات فورمولا-1.
ويتنافس جورج راسيل ومواطنه البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، بسيارتي مرسيدس، بينما يتواجد ميك شوماخر بالفريق كسائق احتياطي.

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