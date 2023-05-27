برشلونة.. «دموع الفراق» في «كامب نو»!

مراد المصري (دبي)



سيخوض برشلونة لقاءً مشحوناً بالعواطف ودموع الفراق يوم الأحد، بمواجهة ريال مايوركا، في «الجولة 37» للدوري الإسباني، وهي المباراة الأخيرة التي يخوضها «البارسا» في «كامب نو» قبل إغلاقه لموسم على الأقل، من أجل إعادة تطويره، كما يودع قائده سيرجيو بوسكيتش الذي أعلن رحيله عن الفريق، ليكون الظهور الأخير له أمام جماهير «البلوجرانا».

ويلعب برشلونة خلال الموسم المقبل، بالملعب الأولمبي في مونتجويك، قبل أن يعود في موسم 2024-2025 إلى «كامب نو» الذي لن يكون في حينها بكامل طاقته الاستيعابية الكاملة، فيما تكتمل الأعمال عام 2026، علماً أن «كامب نو» يملك تاريخاً حافلاً منذ افتتاحه عام 1957.

كما يودع برشلونة في اللقاء لاعبه جوردي ألبا، الذي أعلن رحيله أيضاً بنهاية الموسم، بعد مسيرة حافلة مع الفريق.

وأعلن برشلونة بيع مقاعد وعشب وعناصر أخرى تذكارية في «كامب نو»، والأولوية لأعضاء النادي في شراء العناصر المختلفة، التي يتم طرحها للبيع بسعر مخفض.

على صعيد آخر، يحبس «الليجا» أنفاسه ترقباً لصراع الهبوط، ومع دخول الجولة قبل الأخيرة، هناك 7 فرق لا تزال غير آمنة حسابياً، وهي فالنسيا «40 نقطة»، سيلتا فيجو «40 نقطة»، ألميريا «39 نقطة»، خيتافي «38 نقطة»، قادش «38 نقطة»، وريال بلد الوليد «38 نقطة» وإسبانيول «35 نقطة».