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أوكلاند إلى «مونديال الأندية» للمرة الـ11

أوكلاند إلى «مونديال الأندية» للمرة الـ11
27 مايو 2023 14:15

بورت فيلا (أ ف ب)
تأهل أوكلاند سيتي النيوزيلندي، للمشاركة في مونديال الأندية للمرة الحادية عشرة القياسية، بعد إحرازه اليوم لقب دوري أبطال أوقيانيا في كرة القدم.
وتغلب أوكلاند على سوفا من فيجي 4-2 بعد التمديد، في نهائي دراماتيكي في بورت فيلا، فانواتو.
لم يسبق لأي فريق أن شارك أكثر من أوكلاند في البطولة العالمية، فيما سيخوض النسخة الحادية عشرة له في المونديال، المقرر في ديسمبر في المملكة العربية السعودية.
وفيما أقرّ مدرّبه الإسباني ألبرت رييرا أنه سيكون من جديد الأقلّ حظوظاً، أضاف: «نحن لسنا محترفين، هؤلاء الشبان موظفون، يعملون كل يوم وبعدها ينتقلون إلى خوض التمارين في كل يوم».
تابع: «نطالبهم بالكثير، يعتقد أناس أننا محترفون، لكن الأمر ليس كذلك».
أردف: «الشيء الوحيد الذي بمقدورنا القيام به هو التطوّر وإلهام الآخرين».
وأصبح أوكلاند ثاني فريق يحجز بطاقته للمونديال، بعد أوراوا ريد دايموندز الياباني عن قارة آسيا، إثر تجريده الهلال السعودي من اللقب.

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