العمادي يرفع علم الإمارات في «تايوان للجولف»

دبي (الاتحاد)

يشارك لاعب منتخبنا الوطني للجولف راشد منصور العمادي في بطولة تايوان المفتوحة الـ30 لهواة الجولف، والتي تنظمها جمعية تايبيه الصينية للجولف على أرض ملعب «بي تو كو هوا»، بمدينة تايبيه خلال الفترة من 29 مايو الجاري وحتى 2 يونيو المقبل.

وتشهد البطولة مشاركة 120 لاعباً ولاعبة، مناصفة بين الرجال والسيدات يتنافسون على ألقابها الفردية، التي يتنافس على لقبها الفردي 60 لاعباً من الرجال ومثلهم من السيدات، والفرق والتي تتكون من 30 فريقاً للرجال ومثلها للسيدات على ملعب البطولة 18 حفرة.

وتنطلق فعاليات البطولة غداً «الأحد»، بتسجيل اللاعبين واعتمادهم خلال الاجتماع الفني للبطولة خلال الفترة الصباحية، وفي المساء يتم إقامة حفل الافتتاح الذي يحضره مسؤولو اللعبة في القارة الآسيوية واللجنة المنظمة والوفود المشاركة بمسؤوليها ولاعبيها، وفي اليوم التالي، تنطلق منافسات البطولة بجولتها الأولى، والتي تستمر لغاية الثاني من يونيو بالجولة الرابعة والختامية للبطولة، وفي المساء يقام حفل الختام وتتويج الفائزين من البنين والفتيات على مستوى الفردي والفرقي.

وجه لاعب منتخبنا راشد العمادي الشكر والتقدير لمجلس إدارة اتحاد الجولف بقيادة معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، والذي يحرص على الدوام على توفير كل فرص الإعداد والتواجد في جميع المحافل على مختلف الصعد الخليجية والعربية والقارية، مثمناً الجهود الكبيرة بالمتابعة الدؤوبة من اللواء «م» الطيار عبدالله السيد الهاشمي نائب رئيس الاتحاد.

وأكد الحرص على المشاركة الإيجابية وتقديم الأفضل وتمثيل يرقى للطموحات المنشودة، هذا إلى جانب اكتساب الخبرات خلال تواجده مع نجوم اللعبة بفئة الهواة بالقارة الآسيوية، والتي بالتأكيد ستمثل الهدف المستقبلي للمشاركة في البطولات التي تنتظر منتخباتنا الوطنية خلال الموسم المقبل.