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الرياضي

لويز: أهدافي كبيرة مع «الإمبراطور»

لويز: أهدافي كبيرة مع «الإمبراطور»
27 مايو 2023 13:16

مراد المصري (دبي)
أكد البرازيلي لويز جيليرمي، لاعب الوصل، أنه سعيد خلال الوقت الذي قضاه في صفوف «الإمبراطور»، على مدار الموسم الماضي، وأنه يتمسك بالحصول على الفرصة اللازمة لترسيخ مكانه مع الفريق الأول بعد الأداء الذي قدمه في دوري تحت 21 سنة، حيث شارك صدارة الهدافين برصيد 16 هدفاً.
وجاء حديث اللاعب في تقرير في «جلوبو» الموقع الرياضي الأشهر في البرازيل، وقال صاحب الـ20 عاماً: أستفيد من تجربتي الاحترافية الأولى، وأتطلع للاندماج مع الفريق، وهذا الأمر ممكن للغاية بفضل عملية التكيف التي مررت بها هنا.
وأوضح الموقع أن التعاقد مع اللاعب تم مقابل مبلغ مالي يبلغ 800 ألف دولار مع احتفاظ ناديه البرازيلي بنسبة 40% من إعادة بيعه في المستقبل.
وقال اللاعب: أنا سعيد بالوقت الذي قضيته في هذا الموسم رغم لعبي في دوري تحت 21 سنة أغلب الوقت، وأريد أن أواصل هذا التحدي بأمر جديد في المرحلة المقبلة.
وتابع: بسبب الحرارة المرتفعة نتدرب خلال الفترة الليلية، إلى جانب اختلاف اللغة، وغيرها من الأمور التي احتجت للتأقلم معها، لكنني أشعر بالراحة بالوقت الحالي، وأريد أن أقدم أفضل ما لدي بالقميص رقم 9.
وعبر لويز عن تقديره لمساندة مواطنه جيلبرتو أوليفيرا، عندما وصل إلى «الإمبراطور»، وقال: اتصل بي فور وصولي ومدّني بالروح المعنوية، لقد كان مهماً للغاية في تكيفي هنا، واستيعاب كل ما أمر به من مرحلة تغيير بعد القدوم من البرازيل.

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