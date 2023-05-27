اتحاد العاصمة.. «الهوية العربية» لـ «الكونفيدرالية الأفريقية»

القاهرة (أ ف ب)



يحمل اتحاد العاصمة الجزائري، آمال الفرق العربية، في الحفاظ على لقب كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكونفيدرالية الأفريقية»، عندما يحل ضيفاً على يانج أفريكانز التنزاني الساعي لتجريد أندية الشمال، الأحد في ذهاب الدور النهائي في ملعب «بنجامين مكابا» في دار السلام.

وهيمنت الأندية العربية، ولا سيما المغربية، في المواسم الخمسة الماضية، حيث تُوج الرجاء المغربي مرتين «2018 و2021»، ومواطنه نهضة بركان مرتين أيضاً «2020 و2022»، والزمالك المصري مرة «2019»، بينما كان آخر فريق من خارج منطقة الشمال هو مازيمبي الكونغولي الديمقراطي «2016 و2017».

ويأمل فريق سوسطارة أن يصبح أول فريق جزائري يُتوج بلقب البطولة بشكلها الحديث الذي انطلق عام 2004، إذ يخوض النهائي القاري الثاني في تاريخه، بعد نهائي دوري الأبطال عام 2015، حين حل وصفاً لمازيمبي.

كما يتطلع مدربه عبد الحق بن شيخة إلى حصد ثاني ألقابه الأفريقية، بعد الكأس السوبر الأفريقي، في الموسم الماضي، مع نهضة بركان بركلات الترجيح، على حساب الوداد الرياضي.

وأكد بن شيخة العزم على التتويج باللقب، ولا سيما أن لقاء الإياب سيكون في الجزائر العاصمة يوم السبت المقبل، وقال في لقاء صحفي: «أي نتيجة أخرى عكس التتويج باللقب تُعد إخفاقاً».

وتابع المدرب الجزائري البالغ 59 عاماً: «التأهل إلى الدور النهائي يعطي انطباعاً أن الفريق قوّي ويمكنه الفوز باللقب»، وأضاف: «حضّرنا أنفسنا لكل الجزئيات في هذه المنافسة».

وأضاف: «النهائي وُجد لكي نلعبه ونفوز به في نفس الوقت»، مشيراً إلى أن الفريق مستعد لكل الاحتمالات: «لم نفز بأي شيء لحد الآن، مباراة الجيش الملكي (في ربع النهائي) صفحة قديمة طويناها، إذا لم نتّوج بهذه الكأس، فهذا يعني أننا لم نحقق أي شيء».

وعن التحضيرات للقاء الذهاب، قال: «لقد ركّزنا على إمكانياتنا ونقاط قوتنا، الحياة تستمر واللاعبون واثقون في المدرب وفي أنفسهم، وينبغي الإيمان بقدراتنا، ثم توظيف الخطة التكتيكية والأمور التقنية المناسبة التي تسمح لنا بالعودة بنتيجة إيجابية».

ويملك بن شيخة كل الأسلحة اللازمة لإنجاز مهمة التتويج باللقب القاري، ولا سيما بوجود الحارس أسامة بن بوط الذي تألق في كل مراحل البطولة على نحو لافت، وأمامه نور الدين بلعيد والسعدي الرضواني، وفي الوسط إبراهيم بن زازة، وفي الهجوم النجم الدولي أيمن محيوص والبوتسواني توميسانج أوريبونيي.

وسيكون بن شيخة أمام مواجهة عربية خالصة، إذ يشرف على الفريق التنزاني المدرب التونسي نصر الدين النابي الذي يتطلع لأن يقود الفريق لأول لقب أفريقي في تاريخه وتاريخ أندية شرق أفريقيا منذ عام 1989، عبر المريخ السوداني في مسابقة كأس أبطال الكؤوس.

ويخوض «وانانشي» ذهاب الدور النهائي بمعنويات كبيرة، ويبدو واثقاً من تسجيل انتصار مريح يسهل مهمته خارج ملعبه إياباً السبت المقبل، بحسب المدرب النابي الذي رأى أن «الفريق لديه الاستراتيجية والعقلية المناسبة لإنجاز المهمة».

وأشار النابي في تصريحات تلفزيونية: «من الممكن أن نعتبر تأهل يانج أفريكانز إلى النهائي مفاجأة بالنسبة لنا، فهو النهائي الأول للفريق في تاريخه بالبطولات القارية»، وأضاف: «لم يكن هدفنا الأساسي هو التأهل لنهائي البطولة، بل كان التواجد في دور المجموعات فقط، لكن مع تطور الأداء والجدية التي ظهر عليها اللاعبون وصلنا لتلك النقطة».

وكشف المدرب التونسي: «نستعد لمباراة قوية أمام اتحاد العاصمة، هو فريق محترم ويمتلك مدرب قدير، ولطالما عرفنا الجزائر بالقوة والروح في ممارسة كرة القدم».

وأشار إلى أن الفريق الجزائري «يتميز بروح المجموعة والقتالية العالية، برغم أن الفريق ليس في أفضل مواسمه فنياً».

يملك الفريق التنزاني مجموعة قوية من اللاعبين بقيادة المهاجم فيستون ماييلي من الكونغو الديمقراطية صاحب سبعة أهداف للفريق في البطولة، إضافة إلى مواطنه تويسيلا كيسيندا والحارس الأوغندي واشنطن آروبي والزامبي كينيدي موسوندا.