«الأبيض الأولمبي» يدشن تصفيات آسيا أمام الصين



معتصم عبدالله (دبي)



اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، جدول مباريات تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاماً 2024 في قطر، والتي تقام بمشاركة 43 منتخباً، من 4 إلى 12 سبتمبر المقبل، حيث جرى تقسيم المنتخبات المشاركة إلى 11 مجموعة، بحيث تضم 10 مجموعات 4 منتخبات، في حين تتضمن المجموعة الأخيرة ثلاثة منتخبات.

ووضعت القرعة التي سحبت يوم الخميس الماضي، في مقر الاتحاد الآسيوي، بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، منتخبنا الأولمبي ضمن المجموعة السابعة، إلى جانب منتخبات الصين «المضيف»، الهند، المالديف.

ويدشن «الأبيض الأولمبي» مشواره في التصفيات بمواجهة الصين «المضيف» في الجولة الأولى 6 سبتمبر، ويلتقي في المباراة الثانية، ضمن الجولة ذاتها الهند والمالديف، على أن يلتقي في الثانية 9 سبتمبر الإمارات مع المالديف، والصين مع الهند، وتختتم التصفيات بالجولة الأخيرة 12 سبتمبر، بمواجهة الإمارات مع الهند، والصين مع المالديف.

وتقام منافسات التصفيات بنظام الدوري المجزأ بالتجمع من جولة واحدة، بحيث يتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول، في كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثاني، لتنضم إلى قطر «المضيف».

وتشهد النهائيات مشاركة 16 منتخباً، حيث تجري المنافسات من 15 أبريل إلى 3 مايو 2024

ويطارد «الأبيض الأولمبي» في التصفيات المرتقبة تأهله الخامس إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً، بعد نسخ 2014 في عُمان، والتي أطلق عليها «كأس آسيا تحت 22 عاماً»، و2016 بقطر، و2020 في تايلاند، و2022 في أوزبكستان، مقابل فشله في التأهل مرة واحدة في نهائيات 2018 بالصين.

ويتأهب منتخبنا لخوض التصفيات، من خلال المشاركة المرتقبة، في منافسات النسخة الرابعة لبطولة غرب آسيا للمنتخبات تحت 23 عاماً، والمقررة بالعراق من 12 إلى 20 يونيو المقبل.

واستقر الإسباني دينيس دا سيلفا مدرب «الأبيض الأولمبي»، على إقامة المنتخب معسكراً إعدادياً بالعاصمة المصرية القاهرة ينطلق 30 مايو الجاري، ويستمر 10 أيام، استعداداً لخوض منافسات غرب آسيا التي تعد محطة مهمة في برنامج الإعداد للتصفيات الآسيوية.

مباريات منتخبنا في التصفيات

6 سبتمبر: الإمارات – الصين

9 سبتمبر: الإمارات – المالديف

12 سبتمبر: الإمارات - الهند