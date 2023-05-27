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البرازيل تدعم فينيسيوس بـ «وديات»

البرازيل تدعم فينيسيوس بـ «وديات»
27 مايو 2023 09:54

برازيليا (رويترز)

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أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، خوض الفريق الأول مباراتين وديتين أمام منتخبين أفريقيين، ضمن حملة لمكافحة العنصرية، دعماً لمهاجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور الذي تعرض لإهانات عنصرية في الدوري الإسباني هذا الموسم.
ويواجه المنتخب البرازيلي، بطل العالم خمس مرات، منتخب غينيا في برشلونة في 17 يونيو المقبل والسنغال في لشبونة بعدها بثلاثة أيام.
كما أطلق الاتحاد حملة قومية لمكافحة العنصرية في مباريات الدوري البرازيلي، اعتباراً من مطلع الأسبوع، بعد الإهانات العنصرية التي تعرض لها اللاعب البرازيلي البالغ 22 عاماً، في مباراة بالدوري الإسباني أمام فالنسيا يوم الأحد الماضي، وهذه الواقعة العاشرة التي يتعرض لها اللاعب، وتُبلغ بها رابطة الدوري ممثلي الادعاء هذا الموسم.
ومن خلال هذه الحملة، يسعى الاتحاد لمواصلة مكافحة العنصرية، في جهود بدأها في 2022 بقيادة رئيسه الجديد إدنالدو رودريجيس الذي طالب بتعديلات في التشريعات سمحت لسلطات كرة القدم والقضاء البرازيلي بمواجهة العنصرية في الملاعب بعقوبات أكثر حزماً.
وقال رودريجيس لرويترز في مقابلة في مارس الماضي «نريد أن تقود البرازيل مكافحة العنصرية على مستوى العالم».
وقالت مصادر إن الاتحاد عمل بشكل وثيق مع فينيسيوس جونيور، بشأن التفاصيل المتعلقة بالمباراتين الوديتين، إذ أنه سعى أن يشعر اللاعب بالراحة إزاء إقامة المباراتين في شبه الجزيرة الإيبيرية، ورحب اللاعب بالفكرة. 

البرازيل
ريال مدريد
فينيسيوس جونيور
فالنسيا
برشلونة
غينيا
السنغال
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