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شباب الأهلي بطل كأس رئيس الدولة للسلة

شباب الأهلي بطل كأس رئيس الدولة للسلة
27 مايو 2023 09:47

علي معالي (دبي)

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تُوج شباب الأهلي بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة السلة للرجال، بعد الفوز في النهائي على الشارقة 97- 79، وجرت المباراة بصالة نادي النصر في دبي، وهو اللقب الثاني لـ «الفرسان» هذا الموسم بعد الدوري.
وقام اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي بتتويج الأبطال، يرافقه علي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، والفريق محمد المري رئيس مجلس إدارة الألعاب الرياضية بنادي شباب الأهلي، ومحمد عبدالله الحاج عضو مجلس إدارة الاتحاد، رئيس المكتب التنفيذي، والدكتور ماجد سلطان عضو مجلس الإدارة، المدير التنفيذي لقطاع الألعاب الرياضية.
جاءت المباراة قوية بين الفريقين، وحضرها جمهور كبير، استمتع بالأداء على مدار الأرباع الأربعة، والتي شهدت تقدم الشارقة في بداية «الربع الأول»، إلا أن «الفرسان» أدرك التعادل 22-22، وفي الربع الثاني، تفوق شباب الأهلي بفضل كفاءة اللاعبين بقيادة سعيد ومحمد مبارك، وطلال سالم، وأحمد عبداللطيف، وحامد عبداللطيف، ونيكولاس مينيراث وبراندون، وفي المقابل قدم لاعبو «الملك» مستوى متميزاً، خاصة جاسم محمد، وعمر خالد، ومحمود وسيم، ومحمود أسد.
وفي الربع الثالث، نجح شباب الأهلي في توسيع الفارق إلى 20 نقطة، بفضل «الرميات الثلاثية» لتصبح النتيجة 75- 55، وجاء «الربع الرابع» حاسماً وفاصلاً، واستطاع شباب الأهلي الحفاظ على التقدم، لتنتهي المباراة لمصلحته 97-79. 

 

كأس رئيس الدولة
كرة السلة
شباب الأهلي
الشارقة
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