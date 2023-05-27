«تعليق مؤقت» لعقوبة كولن



برلين (رويترز)

أعلن كولن المنافس بدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، أن محكمة التحكيم الرياضية علقت مؤقتاً العقوبة التي فرضها الاتحاد الدولي «الفيفا»، بمنعه من التعاقد لمدة عام، بينما تنظر في الطعن الذي تقدم به.

ومنع «الفيفا» كولن من التعاقد مع لاعبين في الموسم المقبل، بعد اتهامه بتحريض السلوفيني ياكا كوبر بوتوشنيك «17 عاماً» على إنهاء عقده مع أولمبيا ليوبليانا، لينضم للفريق الألماني في يناير 2022، وغرم «الفيفا» كولن 51750 يورو «57 ألف دولار»، وأوقف اللاعب لأربعة أشهر.

وقال كولن إن محكمة التحكيم الرياضية علقت العقوبة الصادرة بحق اللاعب، وقال النادي الألماني إن بوتوشنيك قرر إنهاء عقده مع أولمبيا ليوبليانا، بعد «خروقات متعددة من جانب النادي»، وإنه لم يحرض اللاعب على مغادرة فريقه السابق.