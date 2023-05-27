روبن يعود إلى «البايرن»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



يبدو أن الهولندي المخضرم آريين روبن «39 عاماً» الجناح السابق لبايرن ميونيخ الألماني حتى 2019، في طريقه للعودة مجدداً إلى النادي «البافاري»، ليس لاعباً وإنما في منصب آخر، إذ ترددت شائعات قوية تفيد بأنه سيكون بدلاً من البوسني حسن صالح حميديتش في منصب المدير الرياضي، بعد أن تعرض الأخير لانتقادات شديدة هذا الموسم على وجه التحديد، سواءً من الجماهير، أو عدد من مسؤولي النادي.

وذكرت مصادر صحفية ألمانية عديدة، أن أوليفر كان الرئيس التنفيذي لـ «البايرن» وحسن صالح حميديتش المدير الرياضي مهددان بالإقالة من منصبيهما.

وأضافت المصادر نفسها أن التراجع الذي يعاني منه الفريق هذا الموسم يعود في جانب كبير منه إلى قرارات غير مدروسة من أوليفر كان وحميديتش.

ويؤيد ديتمار هامان لاعب الفريق السابق فكرة التخلص من أوليفر كان وحميديتش، إذ وجه في حديث لصحيفة «أبيندزيتونج»، انتقادات شديدة لإدارة «البافاري»، متمثلة في هذين الشخصين، وقال إن الإدارة مسؤولة عن الفشل الذي حدث هذا العام بخسارة الكأس، والخروج من دوري الأبطال، وعليها أن تدفع الثمن.

ولهذا السبب، تزايدت شائعات البحث عن بديلين لأوليفر كان وحميديتش، وقال هامان إن آريين روبن هو «البديل النموذجي» في منصب المدير الرياضي، وقال: أتصور أن روبن يصلح لهذا المنصب، لأنه قادر على أن يكون «حلقة وصل» بين الفريق ومجلس الإدارة، بحكم السنوات الطويلة التي عاشها داخل جدران النادي «10 سنوات».

وأشارت الصحيفة إلى أن روبن ليس اسماً «مجهولاً»، وإنه يرغب في أن يمضى مسيرته المستقبلية قريباً من عالم كرة القدم، بل أنه لم يخف على الإطلاق رغبته في شغل منصب يعادل منصب المدير الرياضي.

ويتقرر مصيرأوليفر كان وحميديتش يوم 30 مايو الجاري، خلال اجتماع مجلس الرقابة التابع للنادي، ومن الأسماء المرشحة لمنصب الرئيس التنفيذي يان كريستيان دريشن المدير المالي، بينما اسم آريين روبن الأكثر تردداً فيما يتعلق بمنصب المدير الرياضي.

يذكر أن آريين روبن المولود في 23 يناير1984، عاد بعد 456 يوماً من إعلانه الاعتزال، ليلعب لجرونينجن الهولندي الذي بدأ فيه مشواره موسم 2000، ثم انتقل بعد ذلك إلى أيندهوفن «2002-2004»، ومنه إلى تشيلسي «2004-2007»، وريال مدريد «2007-2009»، ليستقر بعد ذلك في بايرن ميونيخ حتى 2019.

ولعب روبن لمنتخبات الشباب تحت 15 و16 و17 و19 و21 سنة، بينما بدأ مسيرته مع المنتخب «البرتقالي» من 2003 إلى 2017، حيث لعب 96 مباراة، سجل خلالها 37 هدفاً.