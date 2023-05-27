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«أبيض الشاطئية» يتأهل إلى «الألعاب العالمية»

«أبيض الشاطئية» يتأهل إلى «الألعاب العالمية»
27 مايو 2023 09:02

أبوظبي (الاتحاد)

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حقق منتخب كرة القدم الشاطئية الفوز على السعودية 5-4، ضمن نصف نهائي التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى دورة الألعاب العالمية الشاطئية «أنوك 2023»، والتي جرت على الملعب الرملي لشاطئ كورنيش الحمراء في جدة، وبهذا الفوز ضمن «أبيض الشاطئية» تأهله إلي دورة الألعاب العالمية الشاطئية المقررة في بالي الإندونيسية 2023 .
انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 4-4، وأدرك منتخبنا الوطني هدف الفوز في الشوط الإضافي، وسجل أهداف منتخبنا أحمد بشر، وعبدالله عباس، وراشد عيد، وعلي المحمدي ووليد بشر، وفي المباراة الثانية من ذات الدور، تمكن إيران من الفوز على اليابان 4 -3.
ويلتقي منتخبنا مع إيران في التاسعة والنصف مساء اليوم «السبت» في المباراة النهائية، تسبقها مباراة تحديد المركز الثالث بين السعودية واليابان، والمقرر انطلاقها الساعة الثامنة والربع مساءً.
وفي ختام مباراتي نصف النهائي، أكتمل عقد المنتخبات الثلاث المتأهلة إلي دورة الألعاب العالمية الشاطئية، بعدما حجز منتخبنا الوطني، ومنتخب إيران «المتأهلان للمباراة النهائية»، بالإضافة إلى إندونيسيا «الدولة المستضيفة» البطاقات الثلاث المخصصة لقارة آسيا في الدورة العالمية.

الإمارات
الكرة الشاطئية
السعودية
اليابان
إندونيسيا
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