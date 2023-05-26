مهرجان التحدي للجو جيتسو يجتذب نجوم المستقبل



أبوظبي (الاتحاد)



انطلقت في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية منافسات بطولة التحدي للجو جيتسو وسط أجواء مميزة من الحماس والتشويق، في ظل مشاركة مئات الأطفال من مختلف الجنسيات، وحضور جماهيري كبير للأسر والعائلات.

وترسخ النسخة الثانية من البطولة التي تقام ضمن مهرجان التحدي للجو جيتسو، النجاح الكبير الذي رافق النسخة الأولى في مدينة العين بداية العام الجاري، واجتذابها لشريحة كبيرة من الأطفال والصغار الذين قدموا أنفسهم كمواهب ملهمة ينتظرهم مستقبل مشرق في رياضة الجو جيتسو.

وافتتحت البطولة بالسلام الوطني بواسطة فرقة موسيقى شرطة أبوظبي، حضر المنافسات معالي سلطان ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات المركزي السابق، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الجو جيتسو، ومطر سعيد راشد النعيمي مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة، ومحمد حاجي الخوري مدير عام مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، والدكتور جمال خميس النقبي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للصحة العامة، وقاسم الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع شؤون المستفيدين لدى هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، والدكتور محمد الظاهري المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والتطوع بالإنابة في هيئة المساهمات المجتمعية «معا»، وطلال مصطفى الهاشمي المدير التنفيذي للتطوير الرياضي في مجلس أبوظبي الرياضي، وخالد العامري من هيئة المساهمات المجتمعية «معا»، وميشيل لونجيني رئيس الخدمات المصرفية الخاصة الدولية لدى مجموعة بنك أبوظبي الأول، ومحمد يحيى مدير معرض بريمير موتورز وعدد من مسؤولي الاتحاد وممثلي الأندية والأكاديميات.



ويقول محمد سالم الظاهري: «البطولة نجاح جديد يضاف إلى سلسلة نجاحات الاتحاد في تنظيم البطولات التي تستهدف فئة الأطفال باعتبارهم مستقبل رياضة الجو جيتسو، وحجر الزاوية التي يستند إليها مشروع الجو جيتسو الإماراتي الأفضل في العالم على صعيد إنتاج الأجيال من الأبطال القادرين على رفع علم الدولة في كبرى البطولات القارية والعالمية».

ويضيف: «سعداء بالتقدم الذي نحققه على صعيد رياضة الجو جيتسو في دولة الإمارات، إلّا أنّ إستراتيجية الاتحاد ترتكز على مواصلة النمو والتطور بما يواكب أهدافنا المستقبلية التي لا حدود لها في نطاق تأهيل جيل إماراتي قادر على التميز وحصد الميداليات في أرقى البطولات العالمية والبداية الأمثل تكون عبر الاستثمار في الفئات السنية الصغرى».

وأشاد أيضاً بالدعم الكبير الذي تتمتع به رياضة الجو جيتسو في الإمارات من قبل القيادة الرشيدة والذي يمثل اكبر ضمانة لترجمة الأهداف والتطلعات على أرض الواقع وتحقيق الريادة العالمية في مجالات نشر اللعبة وصناعة الأبطال وتنظيم كبرى البطولات.



من جانبه، أعرب الدكتور محمد عتيق الفلاحي مدير عام مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية عن سعادته بمساهمة المؤسسة في دعم ورعاية بطولات الاتحاد باعتباره واحداً من الاتحادات الرياضية المحلية التي أصبحت عنواناً للنجاح والتميز، والتي تستهدف أنشطته بناء الإنسان الذي يشكل حجر الزاوية في نمو المجتمعات.

وقال: إن المؤسسة والاتحاد يجتمعان تحت مظلة من الأهداف المشتركة المستوحاة من رؤية القيادة الرشيدة في توفير كل مقومات دعم وتمكين شباب الإمارات، وتأهيلهم للعب دور إيجابي محلي وعالمي، ونحن نتابع بأن رياضة الجو جيتسو أضحت لغة عالمية يستطيع أبناء الإمارات من خلالها أن ينقلوا للعالم رسائل الدولة الإنسانية عبر ترسيخ ثقافة التسامح والانفتاح على الآخر والعطاء بلا حدود من خلال توفير أفضل المنصات والبطولات والجوائز للمتميزين منهم في كل دول العالم.

وتابع: «قطاع الرياضة يحظى باهتمام ورعاية مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية لتوافقه مع أهداف المؤسسة في مجال الاستثمار في الإنسان كما علمنا الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حيث تؤصل رياضة الجو جيتسو في نفوس الشباب قيما كثيرة منها الانضباط وقوة التحمل والصبر والثقة بالنفس والشجاعة والقدرة على القيادة واتخاذ القرار السليم في الوقت المناسب».



