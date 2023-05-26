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فيرستابن يتفوّق على فيراري في تجارب موناكو

فيرستابن يتفوّق على فيراري في تجارب موناكو
26 مايو 2023 21:25

 
موناكو(أ ف ب) 

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سجل الهولندي ماكس فيرستابن بطل العالم سائق ريد بول التوقيت الأسرع، في فترة التجارب الحرة الثانية لسباق جائزة موناكو الكبرى، المرحلة السابعة من بطولة العالم لـ «الفورمولا- 1»، متفوّقاً على سائقي فيراري صاحب الأرض شارل لوكلير، والإسباني كارلوس ساينز جونيور.
وكان الهولندي بطل العالم في العامين الأخيرين ومتصدر الترتيب العام هذا الموسم، قد حلّ سادساً في الفترة الأولى، خلف لوكلير الخامس، فيما كان ساينز حقق أسرع توقيت، بعدما خاض 26 لفة، متقدماً على مواطنه سائق أستون مارتن الإسباني المخضرم فرناندو ألونسو، فيما جاء سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون ثالثاً أمام سائق ريد بول المكسيكي سيرخيو بيريز ثاني الترتيب العام.
لكن فيرستابن استعاد بريقه في الفترة الثانية متقدماً على لوكلير وساينس الذي الذي تعرض لحادثة رُفع على إثرها العلم الأحمر قبل نحو ربع ساعة من النهاية.

جائزة موناكو الكبرى لـ«الفورملا-1»
موناكو
ماكس فيرستابين
فيراري
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