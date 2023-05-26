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تخفيض عقوبة فالنسيا!

تخفيض عقوبة فالنسيا!
26 مايو 2023 19:47


برشلونة (أ ف ب)

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أعلنت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم تخفيض عقوبة فالنسيا المتعلقة بالإساءات العنصرية لمشجعيه، تجاه البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد.
وقررت اللجنة إغلاق المدرج الجنوبي لملعب «ميستايا» لثلاث مباريات على أرضه بدلاً من خمس، وهي عقوبة كانت فرضتها لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني على فريق «الخفافيش».
كما خفضت اللجنة الغرامة المالية من 45 ألف يورو إلى 27 ألفاً «29 ألف دولار».
ويستضيف فالنسيا إسبانيول بعد غد «الأحد» ضمن منافسات المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري في مباراة مهمة، حيث يصارع الفريقان لتفادي الهبوط.
وأوقف ثلاثة مشجعين لفالنسيا، بعد أن تعرض الجناح البرازيلي البالغ 22 عاماً للإساءات خلال الفوز على مدريد 1-0 الأحد الماضي. 

الدوري الإسباني
ريال مدريد
فالنسيا
فينيسيوس جونيور
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