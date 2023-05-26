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دورتموند يُصيب كلوب بالتوتر!

دورتموند يُصيب كلوب بالتوتر!
26 مايو 2023 18:42

 
ميونيخ (أ ف ب)

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أقر يورجن كلوب، آخر مدرب قاد بوروسيا دورتموند الى لقب الدوري الألماني لكرة القدم عام 2012، أنه «متوتر قليلاً» قبل مباراة الحسم لفريقه السابق «السبت» في المرحلة الختامية من «البوندسليجا».
ويتصدّر دورتموند الترتيب بفارق نقطتين عن بايرن ميونيخ، وسيتوج بطلاً في حال فوزه على ضيفه ماينز ليضع أخيراً نهاية لسطوة العملاق البافاري التي استمرت عقداً من الزمن. أما أي تعثر مقابل انتصار البايرن ضد المضيف كولن يعني لقباً حادي عشر توالياً للبافاري.
وقال كلوب «أنا متوتر بعض الشيء لأكون صريحاً، في هذه الحالة، سأكون سعيداً إذا فاز دورتموند على ماينز، لمرة واحدة، لا مشكلة»، وذلك لأن كلوب بدأ مسيرته التدريبية في ماينز (2001-2008)، قبل أن ينتقل إلى دورتموند (2008-2015) ومنه الى ليفربول الإنجليزي منذ خريف 2015.
ورداً على سؤال عما إذا كان يتابع صراع الدوري الألماني بين فريقه السابق وبايرن أجاب «بالطبع، لم أمت، لا زلت على قيد الحياة».
وتابع «لقد مرّ وقت طويل، يمكنني أن أتخيل أن بايرن يرى الأمر بشكل مختلف، لكن ليس من الممتع أن يفوز نفس الفريق بالدوري في كل مرة، ونعرف أن بايرن سيقاتل في الموسم المقبل على أي حال».
وحقق كلوب النجاحات مع دورتموند وقاده الى آخر لقبيه في الدوري عامي 2011 و2012 وإلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2013 الذي خسره أمام الغريم البايرن بالذات 1-2.

الدوري الألماني
دورتموند
بايرن ميونيخ
يورجين كلوب
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