السبت 27 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

أنشيلوتي يكشف سر غياب فينيسيوس!

أنشيلوتي يكشف سر غياب فينيسيوس!
26 مايو 2023 21:00

 
مدريد (أ ف ب) 

أخبار ذات صلة
البرازيل تدعم فينيسيوس بـ «وديات»
أسينسيو والريال.. «القصة انتهت»!

يغيب البرازيلي فينيسيوس جونيور الذي كان عرضة لإساءات عنصرية نهاية الأسبوع الماضي، عن ريال مدريد للمباراة الثانية على التوالي ضد إشبيلية بسبب مشكلة في الركبة، وفق ما أعلن مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي.
تلقى الجناح البرازيلي البالغ 22 عاماً دعماً من كل أنحاء العالم منذ تعرضه للإساءات العنصرية من قبل مشجعي فالنسيا الأحد الماضي.
غاب عن الفوز ضد رايو فايكانو في مدريد منتصف الأسبوع بسبب آلام في الركبة، لكنه كان حاضراً، حيث أظهر له زملاؤه دعمهم من خلال ارتداء قميصه مع الرقم 20 قبل المباراة.
قال أنشيلوتي على هامش مباراة «السبت» في الأندلس ضمن المرحلة ما قبل الأخيرة من الدوري الإسباني «لن يسافر فينيسيوس لأنه لن يلعب، سيذهب لو كانت لديه فرصة اللعب ولكن ركبته لا زالت تسبب له بعض المشاكل».
وتابع «لا يهم ما إذا كانت المباراة على أرضنا أو في الخارج، لا يمكنه اللعب، آمل أن يتمكن من خوض المباراة الأخيرة» الأسبوع المقبل ضد الضيف أتلتيك بلباو.
طُرد فينيسيوس ضد فالنسيا، ولكن ألغيت البطاقة في وقت لاحق من قبل لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني.
كما أعلن أنشيلوتي غياب الفرنسي كريم بنزيمة وماركو أسينسيو بسبب الإصابة.
يحتل لوس بلانكوس المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن أتلتيكو مدريد الثالث.
لا يزال لدى إشبيلية، صاحب المركز العاشر، فرصة للتأهل إلى «كونفرنس ليج» الموسم المقبل، إذ يبتعد بنقطة عن أوساسونا السابع، علماً أنه في حال فوزه الأسبوع المقبل بنهائي الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» ضد روما الإيطالي سيضمن مقعداً في دوري الأبطال.

الدوري الإسباني
الليجا
ريال مدريد
إشبيلية
فينيسيوس جونيور
أنشيلوتي
آخر الأخبار
كييف تطلب من برلين تزويدها بصواريخ من طراز "كروز"
عربي ودولي
كييف تطلب من برلين تزويدها بصواريخ من طراز "كروز"
اليوم 12:49
محمد بن راشد يبعث دعوة إلى رئيس وزراء إسرائيل للمشاركة في COP28
الإمارات
محمد بن راشد يبعث دعوة إلى رئيس وزراء إسرائيل للمشاركة في COP28
اليوم 12:06
رئيس الدولة يبعث رسالة خطية إلى رئيس إسرائيل تتضمن دعوة لحضور قمة المناخ COP28
الإمارات
رئيس الدولة يبعث رسالة خطية إلى رئيس إسرائيل تتضمن دعوة لحضور قمة المناخ COP28
اليوم 12:04
"تويتر" ينسحب من اتفاق للاتحاد الأوروبي حول مكافحة المعلومات المضللة
دنيا
"تويتر" ينسحب من اتفاق للاتحاد الأوروبي حول مكافحة المعلومات المضللة
اليوم 11:38
أوكرانيا تطلب صواريخ "تاوروس" من ألمانيا
عربي ودولي
أوكرانيا تطلب صواريخ "تاوروس" من ألمانيا
اليوم 11:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©