موعد جديد لانطلاقة سباق «القفال 32»



دبي (الاتحاد)



اعتمدت اللجنة العليا المنظمة لسباق «القفال 32» للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، الذي يقام بدعم ورعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، يوم الثلاثاء المقبل موعداً لإقامة الحدث

وينظم السباق الكبير نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الذي يحتفل باليوبيل المرجاني ومرور 35 عاماً على تأسيس النادي «1988-2023»، حيث يأتي السباق مسك ختام لفعاليات وسباقات الموسم الرياضي البحري 2022-2023، مجسداً صورة من صور الوفاء لماضي الآباء والأجداد ورسالة للأجيال أرسى دعائمها المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم «طيب الله ثراه» لتتجدد عاماً بعد آخر.

وينطلق السباق المرتقب يوم الثلاثاء من جزيرة صير بونعير، في عمق مياه الخليج العربي، باتجاه خط نهاية المرحلة الأولى قبالة جزيرة القمر، ومن هناك نحو خط النهاية أمام المعلم الحضاري الكبير فندق برج العرب، حيث من المنتظر أن تبحر السفن المشاركة نحو 53 ميلاً بحرياً.

وقال محمد عبدالله حارب الفلاحي المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية عضو اللجنة العليا المنظمة للحدث أنه وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، يأخذ مبدأ أمن وسلامة المشاركين والمحافظة على سفنهم أولوية مطلقة لدى اللجنة العليا المنظمة للحدث.

وأكد الفلاحي أن اللجنة العليا المنظمة اختارت يوم الثلاثاء ليكون موعد السباق، ونوهت أنه في حال تعذر قيام السباق بسبب الأحوال الجوية وحالة البحر، سيتم تأجيله يوماً واحداً ليقام الأربعاء المقبل حسب المعطيات.

وكشف المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية أن اللجنة العليا المنظمة، برئاسة أحمد سعيد بن مسحار رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ظلت تتابع كافة التطورات الخاصة بحالة البحر في الخليج العربي وسواحل الدولة، ودارسة التقارير الخاصة بالإرصاد، بهدف اختيار الموعد المناسب، حيث أفضت تلك المتابعة عن اختيار الموعد الجديد الثلاثاء المقبل.