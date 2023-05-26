مبادرات وفعاليات وجوائز في نهائي كـأس «أبوظبي الإسلامي»



أبوظبي (الاتحاد)



تحرص رابطة المحترفين على إقامة فعاليات جماهيرية بشكل دوري، لكن يبقى لمهرجانات المباريات النهائية «طعم خاص»، نظراً لأهمية السباق لنيل اللقب بين جماهير الفرق المتنافسة خارج «المستطيل الأخضر».

ويشهد نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي بين العين والشارقة يوم السبت، تنظيم العديد من الفعاليات تنطلق في 26 مايو الجاري في المركز التجاري «مول الوحدة»، تشمل مسابقات ترفيهية، جوائز فورية، عرض لمجسم كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ومشاركات رعاة الرابطة.

وتتواصل الفعاليات في يوم المباراة، عبر منطقة المشجعين في محيط استاد آل نهيان، تستطيع خلالها الجماهير الاستمتاع بالفعاليات المصاحبة لمباراة نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي والمناسبة لمختلف الأعمار وأفراد الأسرة، من حيث الألعاب الإلكترونية، المهارات، العروض الفنية، مناطق المأكولات وغيرها العديد من الخدمات الترفيهية التي حرصت رابطة المحترفين الإماراتية على توفيرها لجماهير نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

خصص مصرف أبوظبي الإسلامي جائزة كبرى عبارة عن سيارة تسلا موديل Y لجماهير نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وستكون فرصة الدخول في سحب للحصول على الجائزة الكبرى متاحة للجماهير الحاضرة في استاد آل نهيان التي ستستمتع بالفعاليات المصاحبة للنهائي.

ويتم تتويج الفائز بالجائزة الكبرى بعد نهاية المباراة وعلى هامش مراسم تتويج الفريق البطل.

كما يقدم المصرف جائزة قيمة إلى ثلاثة مشجعين عبارة عن 50% من الراتب عند تحويله إلى مصرف أبوظبي الإسلامي، من خلال السحب على تذاكر المباراة.

ودعت رابطة المحترفين عشاق كرة القدم إلى التواجد بكثافة في هذا الحدث الكبير، خاصة وأن نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي هو ختام الموسم الرياضي 2022-2023، الموسم الذي شهد حضوراً جماهيرياً مميزاً، تألقت فيه جماهير الأندية وأبدعت في رسم لوحات تشجيعية في المدرجات.

وستكون الجماهير الحاضرة في مدرجات استاد آل نهيان على موعد من العديد من الجوائز القيمة تشمل عشرة هواتف ذكية، مقدمة من شركة Honor الرائدة في مجال الأجهزة الذكية.

وتأتي مشاركة Honor في نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي للمساهمة في إنجاح الحدث ومكافأة الجماهير التي من المقرر أن تتواجد بكثافة لدعم فريقها ومؤازرته.

حافلات خاصة لنقل الجماهير من وإلى ملعب النهائي

توفر رابطة المحترفين بالتنسيق مركز النقل المتكامل في أبوظبي، 10 حافلات مخصصة لنقل جماهير نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي لملعب المباراة، وذلك ضمن سلسلة الخدمات والتسهيلات التي تقدمها الرابطة للجماهير التي تحضر المباراة النهائية لمسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي والتي تجمع العين والشارقة في 7:30 مساء السبت باستاد آل نهيان بأبوظبي.

وستكون نقطة التجمع هي مواقف استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة «مقابل المنصة الرئيسية»، وتبدأ عملية النقل من 4:30 عصراً إلى نهاية المباراة، كما تتوفر رحلات العودة بعد نهاية المباراة.

أقامت رابطة المحترفين، جولة ترويجية لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، في فروع المصرف المنتشرة حول الدولة، وذلك مع بدء العد التنازلي للمباراة النهائية للبطولة.

وتواجدت النسخة الأصلية لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، في فروع المصرف في أبوظبي، دبي، الشارقة، رأس الخيمة ، ومدينة العين، حيث أتيحت الفرصة لعملاء المصرف والعاملين فيه التقاط الصور التذكارية، والتعرف على الفعاليات المرافقة للمباراة النهائية التي ستقام في استاد آل نهيان في أبوظبي.

وتعتبر هذه الجولة واحدة من الفعاليات الرئيسية التي تنظمها الرابطة في إطار الحملة الواسعة للتفاعل مع الجماهير والمجتمع عموماً، واستغلال هذه المناسبة من أجل توجيه رسائل إيجابية حول أهمية التشجيع بروح رياضية على المدرجات.

يذكر أن المباراة النهائية لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ستكون مسك الختام لموسم حافل لبطولات المحترفين، سبق أن شهد تتويج شباب الأهلي بلقب دوري أدنوك للمحترفين، والشارقة بكأس السوبر.