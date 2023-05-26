السبت 27 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

340 لاعباً ولاعبة في كأس رئيس الدولة لألعاب القوى

340 لاعباً ولاعبة في كأس رئيس الدولة لألعاب القوى
26 مايو 2023 18:34

 
أبوظبي (وام)


تنطلق يوم السبت فعاليات مهرجان كأس رئيس الدولة لألعاب القوى، الذي ينظمه اتحاد ألعاب القوى، بالتعاون مع مجلس أبو ظبي الرياضي، على استاد القوات المسلحة بأبوظبي. 

تتضمن فعاليات المهرجان، بطولة كأس رئيس الدولة في المضمار والميدان، ومنافسات العموم والشباب، للذكور والإناث، وبطولة كأس النخبة للأشبال والناشئين، بمشاركة نحو 340 لاعباً ولاعبة يمثلون 18 نادياً.
وتمثل كأس رئيس الدولة آخر منافسات اتحاد ألعاب القوى في الموسم الحالي، والذي شهد تنظيم 9 بطولات مختلفة. 

أخبار ذات صلة
شباب الأهلي بطل كأس رئيس الدولة للسلة
%84 انخفاض المخالفات في المحميات البحرية بأبوظبي

وتم تخصيص مكافآت وجوائز مالية للفائزين بتوجيهات سعادة اللواء الدكتور محمد المر، رئيس الاتحاد، وبرعاية مجلس أبوظبي الرياضي، ضمن استراتيجية الاتحاد لتشجيع اللاعبين المواطنين. 

وقال المر إن مهرجان كأس صاحب السمو رئيس الدولة يحظى باهتمام خاص من الجميع، سواء في الاتحاد أو الأندية، وتوجه بالشكر والتقدير إلى مجلس أبو ظبي الرياضي على رعايته للبطولة، وتعاونه المستمر لتطوير اللعبة، وبرامج اكتشاف المواهب، ودعم المنتخبات الوطنية بالعناصر القادرة على تمثيل الدولة في الاستحقاقات الخارجية.

كأس رئيس الدولة
ألعاب القوى
أبوظبي
مجلس أبوظبي الرياضي
آخر الأخبار
كييف تطلب من برلين تزويدها بصواريخ من طراز "كروز"
عربي ودولي
كييف تطلب من برلين تزويدها بصواريخ من طراز "كروز"
اليوم 12:49
محمد بن راشد يبعث دعوة إلى رئيس وزراء إسرائيل للمشاركة في COP28
الإمارات
محمد بن راشد يبعث دعوة إلى رئيس وزراء إسرائيل للمشاركة في COP28
اليوم 12:06
رئيس الدولة يبعث رسالة خطية إلى رئيس إسرائيل تتضمن دعوة لحضور قمة المناخ COP28
الإمارات
رئيس الدولة يبعث رسالة خطية إلى رئيس إسرائيل تتضمن دعوة لحضور قمة المناخ COP28
اليوم 12:04
"تويتر" ينسحب من اتفاق للاتحاد الأوروبي حول مكافحة المعلومات المضللة
دنيا
"تويتر" ينسحب من اتفاق للاتحاد الأوروبي حول مكافحة المعلومات المضللة
اليوم 11:38
أوكرانيا تطلب صواريخ "تاوروس" من ألمانيا
عربي ودولي
أوكرانيا تطلب صواريخ "تاوروس" من ألمانيا
اليوم 11:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©