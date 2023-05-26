340 لاعباً ولاعبة في كأس رئيس الدولة لألعاب القوى



أبوظبي (وام)



تنطلق يوم السبت فعاليات مهرجان كأس رئيس الدولة لألعاب القوى، الذي ينظمه اتحاد ألعاب القوى، بالتعاون مع مجلس أبو ظبي الرياضي، على استاد القوات المسلحة بأبوظبي.

تتضمن فعاليات المهرجان، بطولة كأس رئيس الدولة في المضمار والميدان، ومنافسات العموم والشباب، للذكور والإناث، وبطولة كأس النخبة للأشبال والناشئين، بمشاركة نحو 340 لاعباً ولاعبة يمثلون 18 نادياً.

وتمثل كأس رئيس الدولة آخر منافسات اتحاد ألعاب القوى في الموسم الحالي، والذي شهد تنظيم 9 بطولات مختلفة.

وتم تخصيص مكافآت وجوائز مالية للفائزين بتوجيهات سعادة اللواء الدكتور محمد المر، رئيس الاتحاد، وبرعاية مجلس أبوظبي الرياضي، ضمن استراتيجية الاتحاد لتشجيع اللاعبين المواطنين.

وقال المر إن مهرجان كأس صاحب السمو رئيس الدولة يحظى باهتمام خاص من الجميع، سواء في الاتحاد أو الأندية، وتوجه بالشكر والتقدير إلى مجلس أبو ظبي الرياضي على رعايته للبطولة، وتعاونه المستمر لتطوير اللعبة، وبرامج اكتشاف المواهب، ودعم المنتخبات الوطنية بالعناصر القادرة على تمثيل الدولة في الاستحقاقات الخارجية.