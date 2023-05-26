الشارقة وشباب الأهلي.. «النهائي 46» في «كأس اليد»



رضا سليم (دبي)



تتجه أنظار عشاق كرة اليد إلى صالة مجمع زايد بالفجيرة التي تستضيف نهائي «النسخة 46»، من كأس صاحب السمو رئيس الدولة للرجال، ويجمع الشارقة وشباب الأهلي، غداً السبت، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ويمثل نهائي أغلى الكؤوس مسك ختام الموسم، والذي تصدره الشارقة حتى الآن بالفوز بـ 4 بطولات على مستوى الرجال.

ويدخل «الملك» المباراة بحثاً عن الاحتفاظ بالكأس للمرة الخامسة على التوالي، ورفع رصيده إلى 10 ألقاب، ويعتمد الفريق الذي يقوده المدرب التونسي سامي السعيدي على «كوكبة» من اللاعبين المواطنين والأجانب، حيث يظهر في التشكيلة التونسي مصباح الصانعي، والجزائري زهير نايم، والبحريني جاسم على خميس المعار حتى نهاية الموسم، بجانب الحارس الدولي محمد إسماعيل الذي يمثل الورقة الرابحة للفريق في الذود عن مرماه، بجانب مجموعة المواطنين، منهم طارق شاهين، وإبراهيم القرص، وأحمد هلال، وضاحي محمد، وأحمد عبدالله، وفراس محمد، ومحمد عبدالله، ورحمة غالب، والحارس عبدالله عوض، وغيرهم من اللاعبين.

وصل الشارقة إلى النهائي، بعد الفوز على مليحة في الدور التمهيدي 27-24، والعين في الدور نصف النهائي 31-28، ليصعد لمواجهة «الفرسان» في النهائي.

في المقابل يدخل «الفرسان» النهائي بطموح الفوز بأول بطولة وإنقاذ الموسم، خاصة أن الفريق ينافس دائماً على كل البطولات، وآخر مرة فاز بها بلقب البطولة موسم 2018-2019، ويملك في رصيده 7 ألقاب، واستعانت إدارة النادي بالمدرب المصري حسين زكي بدلاً من كمال عقاب، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، وزكي ليس بغريب على النادي، خاصة أنه سبق اللعب له لمواسم عدة، وحقق عدد من الألقاب والبطولات.

ويعتمد زكي على المجموعة الموجودة في الفريق، والتي تضم أبرزهم عيسى البناي، ومرزوق أحمد، ومحمد جمعة، ويوسف بلال، والحارس عبدالرحمن خميس، وإبراهيم البلوشي، ووحيد مراد، والجزائري عبدالقادر رحيم، والتونسي ريان الزرياط، والمصري محمد عفيفي، وتأهل «الفرسان» إلى النهائي بعد الفوز على الجزيرة 27-21 في الدور التمهيدي والوصل في نصف النهائي 26-16.

كانت إدارة نادي شباب الأهلي قد طلبت الاستعانة بطاقم حكام أجانب، وتواصل الاتحاد مع نظيره الدولي، وتم ترشيح طاقم يوناني لإدارة النهائي.

من ناحية أخرى، أنهت إدارة اتحاد اليد كافة الترتيبات للحدث الكبير ووجهت الدعوة لعدد كبير من الشخصيات من الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية والأندية، كما يحضر علي عيسى رئيس الاتحاد البحريني، وطبقاً لبرنامج الختام سيتم توزيع الجوائز على الفريقين وتكريم الحكام.