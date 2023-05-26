كوزمين و ريبروف.. «الأرقام القياسية»!



سلطان آل علي (دبي)



يتضمن نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي بين الشارقة والعين، نهائياً آخر على مستوى العقول، حيث يتقابل الروماني أولاريو كوزمين، والأوكراني ريبيروف «مرة ثالثة» في صراع مباشر على اللقب، وتحمل العقول ثقلاً فنياً كبيراً وتبحث عن أرقام قياسية!

وتبدو الفرصة سانحة لريبروف لأن يحقق ما عجز عنه جميع المدربين، منذ انطلاق البطولة عام 2008و حيث لم يسبق لأي نادٍ أو مدرب حصد لقب كأس الرابطة مرتين متتاليتين، رغم أنّ الفرصة كانت متاحة لمدربين مثل بوناميجو مع الشباب، ومهدي علي مع شباب الأهلي لتسجيل هذا الرقم، حيث وصلا إلى نهائي المسابقة مرتين متتاليتين، وكلاهما فاز مرة وخسر مرة.

ويأمل الأوكراني أن لا يكون حاله من حال المدربين السابقين، ويحقق رقماً جديداً، ويعادل كذلك عدد بطولات كوزمين في المسابقة، حيث يملك لقبين اثنين مع شباب الأهلي.

أما كوزمين، فهو يسعى لتوسيع الفارق بينه وبين البقية في عدد بطولات المسابقة والمجمل العام، ولم يسبق لأي مدرب تحقيق أكثر من لقب واحد لكأس الرابطة إلا «القيصر الروماني». وهو كذلك المدرب الوحيد الذي وصل إلى 3 نهائيات مختلفة عبر تاريخ المسابقة، وإذا حقق كوزمين لقب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، يكون ثالث موسم بتاريخه يحقق فيه ثلاثية ببطولات الموسم «دون احتساب المؤجلة»، حيث حقق الثلاثية مع شباب الأهلي مرتين في 2013-2014 و2016-2017.