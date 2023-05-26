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ريبروف: لا أخشى أحداً

ريبروف: لا أخشى أحداً
26 مايو 2023 17:10

 
دبي (الاتحاد)

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أبدى سيرجي ريبروف المدير الفني للعين، سعادته البالغة بخوض النهائي للموسم الثاني على التوالي، مؤكداً أن تحضيرات «الزعيم» تمضي بصورة جيدة، والكل يعمل على مضاعفة الجهود من أجل الهدف، والاحتفاظ بلقب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي أمام الشارقة يوم السبت.
وقال: إن الخسارة من الأمور الواردة، ولا أخشى أي فريق، أو الخسارة على الإطلاق، والضغوط في عالم الكرة دائماً حاضرة، ومن واجباتي العمل على تحليل المنافس بالصورة اللازمة، وكان لدينا أسبوع كامل من أجل التحضير للمباراة، ونأمل أن نكون في درجة الجاهزية المطلوبة، ويفتقد الفريق جهود المهاجم التوجولي لابا كودجو.
وأكد خالد عيسى حارس العين، أن مواجهة العين والشارقة أصبحت كتاباً مفتوحاً، وقال: لا يوجد أسرار، خصوصاً أننا التقينا في نهائيين قبل مواجهة اليوم، بالإضافة إلى مباراتي الذهاب والإياب في الدوري وكل فريق يعرف مواطن القوة والضعف، وجاهزون للمباراة. 

 

العين
ريبروف
الشارقة
مصرف أبوظبي الإسلامي
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