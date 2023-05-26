70 لاعباً في كأس رئيس الدولة للكاراتيه



دبي (وام)



تنطلق يوم السبت بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للكاراتيه، في الكاتا والكوميتيه جماعي فرق للرجال والسيدات، آخر بطولات اتحاد الكاراتيه موسم 2022 - 2023.

يشارك في البطولة 70 لاعباً ولاعبة من 8 أندية، ويستضيف منافساتها نادي الشارقة للألعاب الفردية فرع الحزانة.

وأكد إبراهيم النعيمي، رئيس لجنة المسابقات عضو مجلس إدارة الاتحاد، أن بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة تحظى باهتمام كبير من الأندية ومراكز وأكاديميات اللعبة في الدولة، نظراً لمكانتها الكبيرة عند جميع عناصر اللعبة.

وأشار إلى أن بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، آخر مشاركة للاعبي المنتخب الدوليين، قبل بدء برنامج المشاركات الخارجية الفترة المقبلة، والتي تتضمن 3 بطولات كبرى هي بطولة آسيا في ماليزيا يوليو المقبل، ودورة الألعاب الآسيوية في الصين، وبطولة العالم للكبار في المجر في أكتوبر المقبل.