السبت 27 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

70 لاعباً في كأس رئيس الدولة للكاراتيه

70 لاعباً في كأس رئيس الدولة للكاراتيه
26 مايو 2023 18:00

 
دبي (وام)


تنطلق يوم السبت بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للكاراتيه، في الكاتا والكوميتيه جماعي فرق للرجال والسيدات، آخر بطولات اتحاد الكاراتيه موسم 2022 - 2023. 

أخبار ذات صلة
شباب الأهلي بطل كأس رئيس الدولة للسلة
إطلاق نظام إلكتروني جديد لترخيص ورقابة البناء في دبي

يشارك في البطولة 70 لاعباً ولاعبة من 8 أندية، ويستضيف منافساتها نادي الشارقة للألعاب الفردية فرع الحزانة. 

وأكد إبراهيم النعيمي، رئيس لجنة المسابقات عضو مجلس إدارة الاتحاد، أن بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة تحظى باهتمام كبير من الأندية ومراكز وأكاديميات اللعبة في الدولة، نظراً لمكانتها الكبيرة عند جميع عناصر اللعبة.
وأشار إلى أن بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، آخر مشاركة للاعبي المنتخب الدوليين، قبل بدء برنامج المشاركات الخارجية الفترة المقبلة، والتي تتضمن 3 بطولات كبرى هي بطولة آسيا في ماليزيا يوليو المقبل، ودورة الألعاب الآسيوية في الصين، وبطولة العالم للكبار في المجر في أكتوبر المقبل.

كأس رئيس الدولة
دبي
الكاراتيه
آخر الأخبار
كييف تطلب من برلين تزويدها بصواريخ من طراز "كروز"
عربي ودولي
كييف تطلب من برلين تزويدها بصواريخ من طراز "كروز"
اليوم 12:49
محمد بن راشد يبعث دعوة إلى رئيس وزراء إسرائيل للمشاركة في COP28
الإمارات
محمد بن راشد يبعث دعوة إلى رئيس وزراء إسرائيل للمشاركة في COP28
اليوم 12:06
رئيس الدولة يبعث رسالة خطية إلى رئيس إسرائيل تتضمن دعوة لحضور قمة المناخ COP28
الإمارات
رئيس الدولة يبعث رسالة خطية إلى رئيس إسرائيل تتضمن دعوة لحضور قمة المناخ COP28
اليوم 12:04
"تويتر" ينسحب من اتفاق للاتحاد الأوروبي حول مكافحة المعلومات المضللة
دنيا
"تويتر" ينسحب من اتفاق للاتحاد الأوروبي حول مكافحة المعلومات المضللة
اليوم 11:38
أوكرانيا تطلب صواريخ "تاوروس" من ألمانيا
عربي ودولي
أوكرانيا تطلب صواريخ "تاوروس" من ألمانيا
اليوم 11:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©