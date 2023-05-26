«13 مدرباً بطلاً في «14 نسخة»



سلطان آل علي (دبي)



منذ انطلاق كأس مصرف أبوظبي الإسلامي عام 2008 بمسمياتها المختلفة، يتحدث الجميع عن الأندية الأبطال، ولكن قلة من ينظرون إلى القادة على خط الملعب، إنهم المدربون الأبطال.

على مدى 14 نسخة سابقة، حقق اللقب فيها 13 مدرباً مختلفاً، ولم يتكرر إلا اسم واحد مرتين، هو الروماني أولاريو كوزمين.

وبدأت أولى الألقاب عن طريق وينفريد شايفر مع العين في 2008-2009، ثم حقق الجزيرة اللقب تحت قيادة مدربه أبل براجا في 2009-2010، وبعد ذلك جاء الشباب مع بوناميجو وحقق اللقب في 2010-2011، وفي موسم 2011-2012، تمكّن شباب الأهلي من الفوز مع المدرب كيكي فلوريس، والذي حرم الشباب وبوناميجو من حصد اللقب للمرة الثانية على التوالي.

وتمكّن المدرب عبدالوهاب عبدالقادر من تحقيق المفاجأة مع عجمان ونيل اللقب في 2012-2013، وفي موسم 2013-2014 حقق كوزمين اللقب مع شباب الأهلي، وبعده حقق النصر لقبه الأول في 2014-2015 تحت إدارة يوفانوفيتش، وفي الموسم الذي يليه دوّن الوحدة اسمه في سجل الأبطال بقيادة خافيير أجيري، ثم عاد كوزمين من جديد لتحقيق اللقب مع شباب الأهلي في 2016-2017، وبعد ذلك أتى ريجيكامب ليعيد اللقب إلى الوحدة. ولم يغب شباب الأهلي سوى عاماً ليكرر الإنجاز في 2018-2019، وهذه المرة مع المدرب أروابارينا، وحقق النصر لقبه الثاني في المسابقة موسم 2019-2020 مع المدرب كرونوسلاف،وفي 2020-2021 تكرّر نهائي 2019-2020، ولكن الغلبة كانت لشباب الأهلي هذه المرة بحضور المدرب المواطن الوحيد مهدي علي في القائمة، وأخيراً في الموسم الماضي حقق ريبيروف اللقب الثاني للعين بعد غياب طال 14 سنة منذ النسخة الأولى.

وتنوعت جنسيات المدربين الـ13 على 4 قارات و10 دول مختلفة، وتبقى العقول الأوروبية الأوفر حظاً في حصد البطولة، حيث حقق اللقب 8 مدربين أوروبيين و2 من أميركا الجنوبية و2 من آسيا و 1 من أميركا الشمالية.

وتعد الجنسية الأكثر فوزاً باللقب هي الرومانية بـ3 ألقاب؛ 2 منها عن طريق كوزمين و1 عن طريق ريجيكامب.

وتتفوق مدرسة شرق أوروبا بوضوح في البطولة، حيث تجد 6 بطولات عن طريق 4 دول مختلفة هي رومانيا وأوكرانيا وصربيا وكرواتيا، وحقق البرازيليون لقبين متتاليين عن طريق براجا الجزيرة 2009-2010 وبوناميجو الشباب 2010-2011، فيما يحمل راية المدربين العرب العراقي عبدالوهاب عبدالقادر، إضافة إلى المدرب الوطني مهدي علي.

المدربون الأبطال

موسم 2008-2009: الألماني شايفر - العين

موسم 2009-2010: البرازيلي براجا - الجزيرة

موسم 2010-2011: البرازيلي بوناميجو - الشباب

موسم 2011-2012: الإسباني كيكي فلوريس - شباب الأهلي

موسم 2012-2013: العراقي عبدالوهاب عبدالقادر - عجمان

موسم 2013-2014: الروماني أولاريو كوزمين - شباب الأهلي

موسم 2014-2015: الصربي إيفان يوفانوفيتش - النصر

موسم 2015-2016: المكسيكي خافيير أجيري - الوحدة

موسم 2016-2017: الروماني أولاريو كوزمين - شباب الأهلي

موسم 2017-2018: الروماني لورينت ريجيكامب - الوحدة

موسم 2018-2019: الأرجنتيني رودولفو أروابارينا - شباب الأهلي

موسم 2019-2020: الكرواتي كرونوسلاف - النصر

موسم 2020-2021: الإماراتي مهدي علي - شباب الأهلي

موسم 2021-2022: الأوكراني ريبروف - العين