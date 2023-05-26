النسخة 15.. «زعيم متجدد» أم «ملك جديد»؟



سلطان آل علي (دبي)



ينتظر عشاق الكرة الإماراتية مباراة مسك الختام للموسم الكبير بين الزعيم العيناوي والملك الشرقاوي على لقب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي. النسخة رقم 15 تحمل مسمى يحضر لأول مرة وكلا الفريقين يسعى لتحقيقه وإسعاد عشاقه وأوفيائه.

وتشهد مسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي بطلاً جديداً في حالة تتويج الشارقة باللقب، وقد سبق أن توشّح 7 أبطال مختلفين باللقب على مدى 14 نسخة سابقة، ويبقى في الصدارة شباب الأهلي بـ4 ألقاب وهو الذي امتلك كأس البطولة في موسم 2000- 2021. ويأتي بعده العين والنصر والوحدة بلقبين اثنين لكل فريق، ثم الشباب وعجمان والجزيرة بلقب وحيد لكل منهم، ويتمنى جمهور العين تحقيق اللقب الثالث وتقليص الفارق مع شباب الأهلي، في حين أنّ أبناء الشارقة يسعون لتدوين اسم النادي في سجلات الأبطال للمرة الأولى في تاريخه.

وإذا ما نظرنا إلى سجل النهائيات، فهناك 8 أندية حضرت فيها و7 منها استطاعت بلوغ التتويج، ومن دون شك نجد شباب الأهلي في المقدمة وهو الذي خاض 7 نهائيات سابقة كرقم قياسي منها 4 متتالية منذ 2018- 2019 وحتى 2021- 2022 يليه العين الذي يصل إلى النهائي الرابع في تاريخه والثاني على التوالي. وكذلك الحال مع الوحدة والشباب الذي وصلا 4 مرات، بينما الجزيرة والنصر ظهرا في النهائي 3 مرات.،وحضر عجمان في نهائيين سابقين كلاهما ضد الجزيرة، ويصل الشارقة اليوم إلى نفس العدد بهذا النهائي.



العين والنصر.. 67% نجاح



وإذا أردنا الحديث عن الأندية الأكثر نجاحاً في نسبة تحقيق اللقب. سيتصدر العين والنصر المشهد بواقع لقبين خلال 3 نهائيات سابقة وبنسبة67%. أما شباب الأهلي فيأتي بعدهما بنسبة 57% من خلال تحقيق 4 ألقاب في 7 نهائيات. ويأتي الوحدة وعجمان بنفس النسبة وهي 50% لكن العنابي في 4 نهائيات والبركان اثنين فقط. أما الجزيرة فقد حقق لقباً واحداً خلال 3 محاولات ونسبته 33%. ويبقى الشباب صاحب أسوء نسبة بين من حققوا اللقب بـ25% ولقب وحيد في 4 نهائيات. أما الشارقة فما زالت نسبته صفر بسبب عدم تحقيق اللقب خلال النهائي الوحيد الذي خاضه.



المتتاليات.. عرض للجميع



والملفت للنظر في هذه المسابقة هو أنّ الوصول إلى النهائي بشكل متتالي حدث لـ6 أندية من أصل 8 حضر اسمها في النهائيات. فشباب الأهلي وصل إلى النهائي في 4 نسخ متتالية وحقق فيها لقبين خلال الفترة من 18/19 إلى 21/22. وقد تمكن نادي الشباب من الوصول مرتين متتاليتين في مناسبتين مختلفتين، حيث لعب نهائيي 10/11 و11/12 ثم 14/15 و16/15 وقد حقق في كل مناسبة لقباً واحداً وخسر الآخر. وقد وصل الوحدة مرتين متتاليتين في نسخ 17/18 و18/19 وحقق لقباً واحداً كذلك. كما فعل النصر الأمر ذاته في 19/20 و20/21 وحقق لقباً واحداً فقط. أما الجزيرة فقد وصل مرتين متتاليتين وخسر اللقبين في 12/13 و13/14. ويصل العين للمرة الثانية على التوالي إلى النهائي بعد الموسم الماضي. ويأمل أن لا يحدث له ما حدث لكل الأندية التي لعب النهائي مرتين متتاليتين، حيث لم يتمكن أي فريق من الفوز في المرتين على الاطلاق.