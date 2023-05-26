«طيران الإمارات» ترعى «رولان جاروس» للسنة الحادية عشرة



دبي (الاتحاد)



تواصل طيران الإمارات، دعم بطولة رولان جاروس للسنة الحادية عشرة على التوالي بصفتها الناقل الرسمي والشريك المميز للبطولة الباريسية الشهيرة منذ عام 2013، وجددت الناقلة مؤخراً التزامها كشريك مميز لبطولة الجران سلام حتى عام 2027، وسوف تجري المنافسات اعتبارا من الاحد وحتى 11 يونيو المقبل على ملعب رولان جاروس في العاصمة الفرنسية باريس.

وقال بطرس بطرس، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الاتصالات المشتركة والتسويق والعلامة التجارية: «تسعدنا العودة إلى الملاعب الترابية للسنة الحادية عشرة على التوالي. وتعد رولان جاروس واحدة من أعرق البطولات في عالم التنس وتفخر طيران الإمارات بارتباطها الطويل بالحدث والرياضة ومع فرنسا عامةً، ونحن كناقلة عالمية ملتزمون بدعم الأحداث ذات المستوى العالمي التي تجمع الناس معاً، وهذا بالضبط ما تفعله رولان غاروس، ونتطلع إلى دورة رائعة أخرى على الملعب وتوفير أجواءٍ حماسية للمشجعين في جميع أنحاء العالم».

وتتواصل طيران الإمارات مع عشاق التنس هذا العام من خلال سلسلة من مبادرات «تميّزٌ دائم» المثيرة، بما في ذلك: لعبة تفاعلية ضمن تطبيق رولان جاروس، تتيح للجماهير فرصة الفوز بتذاكر وهدايا رولان غاروس، وضيافة عالمية متميزة.

بدأت الشراكة بين طيران الإمارات ورولان جاروس عام 2013، وأصبحت الناقلة شريكاً متميزاً لبطولة جران سلام في عام 2018. وتتمتع طيران الإمارات بموجب اتفاقية الشراكة، بحضور بارز طوال البطولة، بما في ذلك عرض العلامة التجارية في الملعب المركزي «فيليب شاتريير» وملعبي «سوزان لينجلين» و«سيمون ماثيو».

وترعى طيران الإمارات أيضاً «كأس الأساطير Trophe de Legend»، الذي سيقام في الفترة من 6 إلى 11 يونيو في رولان جاروس، وسوف تشترك هذا العام مع منظمة محلية لتزويد 10 أطفال يعانون من تحديات التنقل بجولة حصرية خلف الكواليس في الملعب وحضور المباريات وفرصة للقاء أساطير تنس شهيرين عالمياً.

وطيران الإمارات هي الناقل الرسمي والشريك الأول لجولة ATP العالمية. وتتضمن محفظة طيران الإمارات لرعاية التنس بعضاً من أهم الأحداث في العالم، بما في ذلك ثلاث من بطولات غران سلام الأربع، بالإضافة إلى 60 بطولة أخرى على مدار العام، وبالإضافة إلى التنس، تضم محفظة الرعاية الشاملة لطيران الإمارات أيضاً رياضات عالمية أخرى مثل الجولف والرجبي والإبحار وسباقات الخيل.

وتخدم طيران الإمارات فرنسا منذ أكثر من 30 عاماً. وتشغّل حالياً 21 رحلة أسبوعياً إلى باريس، و7 رحلات أسبوعياً إلى ليون، و7 رحلات أسبوعياً إلى نيس، حيث ستعود طائرة A380 إلى المدينة في 1 يونيو 2023. وتوفر شبكة الناقلة الواسعة، التي تغطي أكثر من من 140 وجهة، للعملاء في فرنسا إمكانية الوصول بسلاسة عبر دبي إلى مختلف الوجهات في آسيا والمحيط الهندي والشرق الأوسط وأفريقيا وأستراليا ونيوزيلندا.

وطيران الإمارات هي الراعي الرئيسي الرسمي لفريق أولمبيك ليون، وشريك عالمي لبطولة كأس العالم للرجبي 2023 التي ستقام في فرنسا في سبتمبر المقبل. كما ترعى فريق الإمارات، وتدعم بعضاً من أكبر جولات ركوب الدراجات مثل «تور دو فرانس».