أبطال العالم يتألقون في «رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو» بقطر



أبوظبي (الاتحاد)



استمراراً لتفوقها في تنظيم البطولات الدولية والعالمية، قامت رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو بتوسيع آفاقها في المنطقة، وذلك بتنظيم أول بطولة وطنية لها للبدلة وبدون بدلة، في قطر بصالة أكاديمية «أسباير».

وحظيت البطولة بمشاركة نخبة من اللاعبين واللاعبات المتميزين من جميع أنحاء العالم، مما رفع من مستوى المنافسة في البطولة، لتؤكد بذلك الرابطة التزامها بتطوير رياضة الجو جيتسو، وتعزيزها على المستوى الخليجي والعالمي، عبر توفير منصة للمحترفين لتبادل المهارات والخبرات، والتنافس بروح رياضية عالية.

وشهدت البطولة حضور الشيخ ناصر بن نواف آل ثاني، والشيخ علي بن جاسم آل ثاني، والشيخ فهد آل ثاني، وناصر فهد الخاطر، الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم 2022 ، الذين حضروا لمتابعة المنافسات ودعم اللاعبين المشاركين، وقاموا بتسليم الجوائز، وتتويج الأبطال الفائزين بالميداليات، وتكريم الأندية الحاصلة على المراكز الثلاث المتقدمة.



وجاءت أكاديمية «اليمينتس جي جي» البحرينية في المقدمة بحصيلة 26800 نقطة، وتليها أكاديمية «قطر للفنون القتالية المختلطة» برصيد 26400 نقطة، وأكاديمية «فيجين بي جي جي» برصيد 23200 نقطة.

وقال البطل الإماراتي سلطان العويس، صاحب الحزام الأسود، والحاصل على فضية البطولة عن فئة المحترفين لوزن 69 كيلوجراماً: «تجربتي في البطولة مثالية، خاصة المرافق التي خصصت لاحتضان البطولة، إذ كانت مجهزة بأحدث التقنيات والمعدات اللازمة لضمان سير الحدث بسلاسة وبمستوى عالٍ من الجودة».

وأضاف: «ما أعجبني بشكل خاص هو الاحترافية الكبيرة التي أبدتها اللجنة المنظمة للرابطة في قطر، إذ شهدنا انضباطاً كبيراً في المواعيد والتنظيم، وكان التعامل مع جميع اللاعبين والفرق بشكل عادل ومحترف، الأمر الذي أسهم في تحقيق تجربة رياضية رائعة للجميع».

وعن قوة المنافسات، تحدث البطل الإماراتي، سلطان الحوسني، صاحب الحزام البني والحاصل على ذهبيتي البدلة وبدون بدلة عن فئة وزن 77 كيلو جراماً: »سعيد جداً بحصولي على ميداليتين ذهبيتين في نزالات البدلة وبدون بدلة، كان ذلك إنجازاً كبيراً بالنسبة لي ولمسيرتي، واجهت العديد من اللاعبين الموهوبين والمتميزين في فئتي واستفدت بشكل كبير من تلك التجربة الرائعة، كما تعلمت الكثير عن استراتيجيات المنافسة وتكتيكات اللعب، وهذا يجهزني بدنياً للمشاركة في بطولات «جراند سلام» المقبلة، حتى أحصد أكبر عدد من النقاط».

الجدير بالذكر أن الرابطة تستعد لإطلاق جولاتها الجديدة، إذ ستحتضن تركيا البطولة الوطنية، وتقام البطولة الدولية على مدار يومين في استانا ومسكيرا وماكابا، وفي اليوم نفسه تنظم الرابطة، البطولة الدولية في براغ، والبطولة الوطنية في الفلبين، حيث تتنافس أندية الجو جيتسو، وتتمتع هذه الدول بالفرصة لاستضافة اللاعبين والمشجعين من مختلف أنحاء العالم، مما يعزز الروح الرياضية ويعمق التبادل الثقافي.