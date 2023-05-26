شايفر: «الزعيم» يملك الأفضلية الفنية

معتز الشامي (دبي)



أكد الألماني وينفرد شايفر مدرب العين السابق، أن «الزعيم» بات يملك الأفضلية من الناحية المعنوية والنفسية، في المباراة المرتقبة أمام الشارقة على لقب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي يوم السبت.

ويعد النهائي الثالث الذي يجمع بين الفريقين هذا الموسم، بحسابات خاصة، حيث خسر «الزعيم» أمام الشارقة في كأس السوبر، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، ويحتاج العين إلى إيقاف تفوق «الملك» في «المواجهات المباشرة» على الألقاب هذا الموسم، ما يتطلب ضرورة حسم اللقاء السبت وإثبات التمسك برغبة «رد الاعتبار».

وعن تأثير النهائي الثالث بين الفريقين، في ظل تفوق «الملك»، قال شايفر: النهائي مختلف عما سبق، وهناك معطيات جديدة تسبق المباراة، أبرزها وجود رغبة كبيرة لدى العين بضرورة رد الاعتبار، وخسارة نهائيين في موسم أمام المنافس نفسه، تستدعي الحافز الكبير، وهو ما سيكون دافعاً قوياً لدى جميع اللاعبين بضرورة التعويض، في ظل سيطرة اهتزاز الثقة على لاعبي الشارقة في «الأمتار الأخيرة» للموسم، والتي أدت إلى ضياع الصدارة، ومن ثم فرص المنافسة على اللقب الذي تُوج به شباب الأهلي.

وأضاف: «كوزمين يملك خبرات قوية للغاية بخصوص الكرة الإماراتية، لكنه في الدوري لم يقدم الأداء نفسه الذي ظهر به الشارقة في «نهائيات الكؤوس».

وشدد شايفر على ضرورة أن يكون هناك تعامل مختلف من لاعبي العين للمباراة المرتقبة، خاصة من حيث التركيز طوال الـ 90 دقيقة، لأن بعض المباريات الأخيرة شهدت افتقاد العين التركيز أمام المرمى، وارتكاب مدافعيه أخطاء في التمركز، تسببت في استقبال شباكه أهدافاً سهلة كان يمكن منعها.

وقال: بشكل عام أرى أن العين يملك الأفضلية الفنية، خصوصاً بعد الأداء القوي الذي قدمه أمام النصر، بعيداً عن خسارة لقاء العودة، ولكن إجمالاً لدى «الزعيم» أسلحة هجومية قوية، ولكنه في مباراة بهذا الحجم، بالتأكيد يحتاج إلى قدرات وإمكانيات سفيان رحيمي ويارمولينكو.