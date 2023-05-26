تين هاج: «السيتي» يقدم كرة استثنائية ورائعة



أنور إبراهيم (القاهرة)



بعد موسم أول جيد مع مانشستر يونايتد، ونجاحه في دخول «المربع الذهبي» للدوري الإنجليزي «البريميرليج»، وضمان التأهل إلى دوري الأبطال «الشامبيونزليج»، بدأ الهولندي إيريك تين هاج المدير الفني لـ «الشياطين الحمر» الحديث عن احتياجاته من اللاعبين بالنسبة للموسم الجديد، حتى يمكنه مواصلة مغامرته بنجاح، على أمل العودة إلى الأيام التي كان «اليونايتد» فيها على قمة الأندية الإنجليزية في عهد السير أليكس فيرجسون المدير الفني «الأسطورة».

وفي تصريحاته للصحفيين، بعد الفوز الكبير على تشيلسي 4-1 في الجولة قبل الأخيرة لمسابقة الدوري، قال تين هاج يجب أن يتحرك النادي في اتجاه التعاقد مع «أفضل اللاعبين»، حتى يمكننا المنافسة بقوة على إحراز اللقب في الموسم القادم، مشيراً إلى ضرورة إبرام صفقات جديدة خلال «الميركاتو الصيف»، وأعرب عن أمله في إمكانية الحصول على مهاجم رأس حربة ولاعب وسط ومدافع على الأقل.

واعترف تين هاج بصعوبة الدوري الإنجليزي، في ظل وجود فريق مثل مانشستر سيتي الذي يقدم كرة قدم استثنائية رائعة، ولكنه اعترف أيضاً بأن فريقه تطور كثيراً في الاتجاه الإيجابي، مع التسليم بضرورة مواصلة العمل من أجل مزيد من التطوير.

وقال تين هاج: نسعى دائماً للفوز بكل مبارياتنا، ولكن علينا ألا ننسى أن هناك أيضاً فرقاً جيدة جداً هذا الموسم على وجه الخصوص، ونحن على أية حال نسير في الاتجاه الصحيح.

وأضاف: استطاعنا أن نحقق نوعاً من التقدم مع هذه المجموعة من اللاعبين، ولكننا بحجة إلى «لاعبين سوبر» إذا كنا نريد الفوز بلقب الدوري الإنجليزي.

واعتبر تين هاج إنهاءه هذا الموسم بين الأربعة الكبار، بمثابة نجاح حقيقي، بل اعتبره كما لوكان فوزاً ببطولة، غير أنه قال: لن نركن إلى ذلك، وإنما سنقاتل من أجل إحراز اللقب في الموسم المقبل .

ومن المنتظر أن يشهد مانشستر يونايتد سوق انتقالات نشطة، حيث يتردد الحديث عن بعض الأسماء السوبر مثل الإنجليزي هاري كين لاعب توتنهام، والبرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان، والنيجيري فيكتور إيسيمين لاعب نابولي، والإنجليزي ديكلان رايس لاعب وستهام.

واختتم تين هاج تصريحاته بقوله: الدوري الإنجليزي يضم نخبة من أفضل لاعبي العالم وأيضاً أفضل المدربين، وعلينا أن نكون واقعيين ونعمل ألف حساب لجميع الفرق.