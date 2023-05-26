الاتحاد.. موعد مع التتويج



الرياض (أ ف ب)

يتعين على الاتحاد الفوز على مضيفه الفيحاء ليتوج بطلاً للدوري السعودي لكرة القدم للمرة الأولى منذ عام 2009 عندما يلتقيان «السبت»، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المرحلة التاسعة والعشرين قبل الأخيرة.

ويحتاج الاتحاد الذي يبتعد بفارق ثلاث نقاط في الصدارة، إلى الفوز لضمان اللقب، بغض النظر عن نتيجة مطارده المباشر النصر الذي يحل ضيفاً على الاتفاق.

ولن تكون مهمة الاتحاد سهلة أمام الفيحاء الذي نجح في تفادي الخسارة في آخر ثلاث مباريات، ويسعى لتفادي الهبوط.

ولم يقدم الاتحاد الأداء المأمول منه في مباراته الأخيرة أمام الباطن الذي تأكد هبوطه، لكنه حقق الأهم وهو النقاط الثلاث، ويسعى جاهداً إلى تجاوز عقبة مضيفه لحسم لقب الدوري. ويعول الاتحاد على رباعيه البرازيلي حارس المرمى مارسيلو جروهي وبرونو هنريكي وإيجور كورنادو ورومارينيو والمصري أحمد حجازي والمغربي عبد الرزاق حمدالله ومدالله العليان وأحمد شراحيلي.

في المقابل، يأمل النصر في حصد نقاط مضيفه الاتفاق على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام على أمل تعثر الاتحاد للإبقاء على حظوظه في الظفر باللقب وتأجيل الحسم حتى المرحلة الأخيرة.

ويدخل النصر المباراة بمعنويات عالية، بعد فوزه المثير على جاره الشباب بثلاثية، بعدما كان متأخراً بهدفين، معولاً على هدافه البرتغالي كريستيانو رونالدو خامس لائحة الهدافين برصيد 14 هدفا.

في المقابل، بعدما تحسنت نتائج الاتفاق العاشر برصيد 33 نقطة، مني بخسارتين أمام أبها بثنائية والفتح برباعية نظيفة، أعادته الى دائرة الخطر من جديد، ورغم بعض الغيابات في صفوفه، إلا أنه يطمح في الفوز أو التعادل على الأقل للابتعاد رسمياً عن حسابات الهبوط.

ويمتلك الاتفاق لاعبين جيدين أمثال البرازيلي باولو فيكتور والسويدي روبن كوايسون والفرنسي يوسف نياكاتيه والتونسي نعيم السليتي وأحمد الغامدي.

وبعدما أصبح الباطن أول الهابطين لدوري الدرجة الأولى، باتت البطاقة الثانية محصورة بين سبعة أندية ولكن بنسب متفاوتة.

وتبرز «السبت» ثلاث مباريات عندما يستقبل الرائد التاسع (33 نقطة) الخليج الخامس عشر قبل الاخير (27)، ويحل الوحدة الثالث عشر (29) والعدالة الرابع عشر (27) ضيفين على الطائي الثامن (34) والباطن الأخير (19).

ويضع الرائد وضيفه الخليج النقاط الثلاث هدفاً لهما عندما يلتقيان على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

فالرائد يحتاج الى التعادل لحسم بقائه، بينما يبحث الخليج عن العلامة الكاملة، ليبقي على حظوظه في البقاء، خصوصاً أنه يقدم مستويات كبيرة في الآونة الأخيرة، كان آخرها الفوز على الوحدة برباعية.

من جانيه، يحاول الوحدة قطع خطوة مهمة نحو البقاء، عندما يواجه مضيفه الطائي على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي بحائل.

ويسعى الطائي الذي ضمن البقاء إلى تجاوز نتائجه السلبية في المباريات الثلاث الأخيرة التي خسرها جميعاً، بينما يتطلع الوحدة إلى الفوز والعودة بالنقاط الثلاث التي قد تكون كافية للبقاء، فيما لو تعثر أحد مطارديه سواء الخليج أو العدالة.

ويخطط العدالة الى استغلال المعنويات المهزوزة للاعبي مضيفه الباطن للبحث عن طوق نجاة من أجل البقاء، ويتعين على العدالة الفوز والمحافظة على حظوظه قائمة حتى المرحلة الأخيرة.