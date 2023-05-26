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«تورك للدارجات» جاهز للموسم الجديد

«تورك للدارجات» جاهز للموسم الجديد
26 مايو 2023 15:00

 
دبي (الاتحاد)

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يضع فريق تورك للدراجات الهوائية، اللمسات التحضيرية لخوض الموسم الجديد، الحافل بـ «روزنامة» المسابقات في الدولة وخارجها، ضمن دعم شباب الإمارات، وتحفيزهم على ممارسة الرياضة ذات الانتشار المتزايد في الدولة.
وأعلن «تورك» عن تجديد اتفاقية الرعاية لعام إضافي مع شركة أوكلي المتخصصة في صناعة النظارات والخوذات فائقة الجودة، وغيرها من تجهيزات الدراجين.
بموجب الاتفاق تزود أوكلي فريق تورك للدراجات باحتياجاته من نظارات للسباقات وغيرها من المعدات الواقية للدراجات الهوائية، وشهد التوقيع زعل بن زعل مدير الفريق، وحميد محراب، ومحمد درويش من إدارة الفريق، وأبدى زعل بن زعل عن سعادته الكبيرة باستمرار الشراكة والتعاون مع شركة أوكلي عملاق صناعة التجهيزات
الرياضية.
يذكر أن «تورك» تأسس عام 2015، عبر مجموعة من الشباب المواطنين من هواة ممارسة الدراجات الهوائية، بهدف تشجيع ممارسة الرياضة عموماً والدراجات الهوائية على وجه الخصوص في المجتمع، ونجح الفريق خلال هذه الفترة الزمنية في تسجيل اسمه منافساً ذي حضور قوي في العديد من البطولات المحلية والخارجية، وسط طموح بحصد المزيد من النتائج الإيجابية.

 

الإمارات
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