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كين على طاولة ريال مدريد

كين على طاولة ريال مدريد
26 مايو 2023 13:51

 
لندن (د ب أ)


ذكرت تقارير إخبارية أن النجم هاري كين مهاجم فريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، جرى عرضه على طاولة ريال مدريد الإسباني، لضمه إلى صفوف الفريق الملكي.
ونقلت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية عن إذاعة «كادينا سير» الإسبانية، أنه جرى عرض هاري كين «29 عاماً» على ريال مدريد في صفقة تبادلية. 

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وينتهي عقد هاري كين مع توتنهام في صيف العام المقبل، وربما يسعى توتنهام للاستفادة من المقابل المادي لرحيله، قبل أن يكون للاعب الحق في الانضمام لأي فريق آخر في صفقة انتقال حر.
من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية أن توتنهام تعرض لكبوة خلال بحثه عن مدير فني جديد للفريق، حيث تردد أن باريس سان جيرمان الفرنسي يوجه أنظاره إلى لويس إنريكي الذي كان مرشحاً لتدريب توتنهام.
وذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية أنه من المرجح أن باريس سان جيرمان سيقيل مدربه كريستوف جالتييه، ويدخل السباق على التعاقد مع انريكي مدرب المنتخب الإسباني السابق. 


 

ريال مدريد
توتنهام
هاري كين
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