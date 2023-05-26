دورتموند في مهمة إنهاء سطوة البايرن

برلين (أ ف ب)



يقترب بوروسيا دورتموند من التتويج بطلاً لألمانيا للمرة التاسعة في تاريخه، عندما يستضيف ماينتس في المرحلة الرابعة والثلاثين الختامية من الموسم «السبت»، ليضع أخيراً نهاية لسطوة بايرن ميونيخ التي استمرت عقداً من الزمن.

يتصدّر دورتموند الترتيب بفارق نقطتين عن البايرن «70 مقابل 68»، وسيتوج بطلاً للمرة الأولى منذ 2012 في حال فوزه، أما أي انزلاق مقابل انتصار البايرن ضد المضيف كولن يعني لقباً حادي عشر توالياً للعملاق البافاري.

وفي حال تعادلهما في النقاط، سيكون اللقب من نصيب البافاري، كونه يتفوق بفارق الأهداف عن غريمه «+53 مقابل +39».

ودعا إدين ترزيتش مدرب دورتموند فريقه إلى عدم فقدان التركيز قبل مباراة واحدة «لم ننه المهمة بعد ولكننا جاهزون للقيام بالخطوة الأخيرة».

وخطف دورتموند الصدارة في المرحلة الماضية بعد انتصاره على مضيفه أوجسبورج 3-0 في اليوم التالي لخسارة البايرن على أرضه ضد لايبزج 3-1.

أطلقت صحيفة «زودوتشي تسايتونج» الألمانية على ترزيتش لقب «أفضل مدرب لدورتموند منذ يورجن كلوب» الذي قاد الفريق الى آخر لقبيه في 2011 و2012، مما يضع الرجل البالغ 40 عاماً في المقدمة أمام مدرب بايرن ميونيخ الحالي توماس توخل الذي أشرف على دورتموند بين 2015 و2017.

وتحوّل موسم بايرن الى كابوس منذ إقالة يوليان ناجلسمان المفاجئة وتعيين توخل؛ فبعد أن كان لا يزال ينافس على الثلاثية بإقصائه باريس سان جيرمان الفرنسي من دوري أبطال أوروبا، أقصي من المسابقة القارية على يد مانشستر سيتي الإنجليزي في ربع النهائي، وخرج من الكأس المحلية في ربع النهائي أمام فرايبورج وخسر صدارة الدوري.

وكان دورتموند أهدر تقدماً وصل الى تسع نقاط في موسم 2018-2019 بقيادة المدرب السويسري لوسيان فافر، قبل أن يخسر اللقب بفارق نقطتين.

وفي حين يبدو البايرن على مشارف إنهاء موسمه خالي الوفاض للمرة الأولى منذ 2011-2012، أكد توماس مولر الذي حقق لقب الدوري في الأعوام العشرة الأخيرة، للجماهير عبر حسابه على إنستجرام أن «كل شيء لا يزال ممكناً».

وتحوم الشكوك حول مشاركة الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام مع دورتموند في مباراة اللقب لعدم تعافيه بالكامل من آلام في الركبة منذ المباراة التي فاز بها فريقه على بوروسيا مونشنجلادباخ 5-2 في المرحلة قبل الماضية، وغاب عن الانتصار الأخير ضد أوجسبورج.

أشارت الصحافة الإسبانية والألمانية إلى أن لاعب الوسط الواعد في مفاوضات متقدمة مع ريال مدريد، لذا قد يخوض مباراته الأخيرة بقميص دورتموند «السبت»، ويختتم مشواره مع الفريق الأسود والأصفر بلقب الدوري بعد ثلاثة مواسم من وصوله الى منطقة الرور.

وخلف المتصدرين، سينضم أحد الفريقين أونيون برلين أو فرايبورج إلى لايبزج الثالث «63 نقطة» في دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

يتعادل الفريقان نقاطاً «59» مع أفضلية طفيفة لأونيون في فارق الأهداف «+12 مقابل +8»، ومن المرجح أن يضمن المركز الرابع، في حال فوزه على ضيفه فيردر بريمن، علماً أنه لم يخسر أي مباراة على أرضه في الدوري هذا الموسم.

فال مدرب أونيون أورس فيشر «هناك الكثير من الأمور على المحك في هذه المباراة»، داعياً لاعبيه «للبقاء هادئين وإلا سنفسدها».

أما فرايبورج الذي ضمن أقله المركز الخامس ومكاناً في الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، يواجه مهمة أصعب قليلاً عندما يحل على أينتراخت فرانكفورت الثامن.

ورغم فوزه بلقب «يوروبا ليج» الموسم الماضي، يملك فرانكفورت فرصة حسابية ضئيلة للعودة إلى المسابقات الأوروبية، حيث يحتاج إلى فوز كبير آملاً تزامناً في خسارة كل من فولفسبورج وباير ليفركوزن.

في القسم الأسفل من الجدول، وبعد أن تأكدت في المرحلة الماضية عودة هرتا برلين المتذيل إلى الدرجة الثانية للمرة الاولى منذ 10 سنوات، تتنافس ثلاثة فرق لتفادي احتلال المركز ما قبل الأخير، وبالتالي الهبوط المباشر وهي شالكه «31»، بوخوم «32»، وشتوتجارت «32».

يواجه شالكه ربما المهمة الأصعب، إذ يحل على لايبزج، فيما يستضيف بوخوم نظيره ليفركوزن السادس الطامح للفوز لضمان آخر مركز مؤهل إلى المنافسات القارية، فيما يستضيف شتوتجارت هوفنهايم الثالث عشر.

ومع هبوط مباشر للمتذيل ووصيف القاع، يخوض صاحب المركز السادس عشر مواجهة فاصلة مع صاحب المركز الثالث من الدرجة الثانية ذهاباً وإياباً لتحديد هوية الفريق الذي سينافس في «البوندسليجا» الموسم المقبل.