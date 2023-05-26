ابن سليم يلتقي أمير موناكو



موناكو (الاتحاد)

قام محمد بن سليم رئيس الاتحاد الدولي للسيارات بزيارة وديّة، لسمو الأمير ألبير الثاني أمير موناكو، بهدف تعزيز الروابط المهنية، ومشاركة أبرز التحديثات حول أنشطة الاتحاد الدولي للسيارات، ومناقشة المزيد من فرص التعاون، خاصة فيما يتعلق بجهود الاستدامة، وحملة التصدي لإساءة استخدام الإنترنت التي ينظمها الاتحاد، ومساعي تطور الرياضة، في ضوء الطوارئ البيئية.

وخلال اللقاء، أثنى ابن سليم على موناكو والدور المتميز الذي يلعبه نادي سيارات موناكو في الاتحاد الدولي، كما توجّه بخالص الشكر للأمير ألبير الثاني لدعمه المستمر لجميع نشاطات الاتحاد الدولي، وأشاد بمهارة متطوعي موناكو.



وقال ابن سليم: «تشرفت بلقاء سمو الأمير ألبير الثاني، وبحثنا مجموعة من الموضوعات، بما في ذلك المكانة العريقة لسباق الجائزة الكبرى في موناكو، وتطرقنا أيضاً إلى أهمية مشاركة المتطوعين في رياضة السيارات، وحملة التصدي للإساءة عبر الإنترنت التي ينظمها الاتحاد الدولي.

وسلّط ابن سليم الضوء على أهمية المحافظة على فعاليات رياضة السيارات التاريخية في تقويم الاتحاد الدولي، مثل سباق الجائزة الكبرى لـ «الفورمولا-1» و«الفورمولا إي»، وبطولة العالم للراليات، وغيرها الذي تقام في موناكو، وشدّد على الحاجة المتزايدة لمثل هذه الأحداث للتوسع في جميع القارات.

ومن المحاور البارزة الأخرى التي تمّت مناقشتها في اللقاء، شغلت حملة إساءة استخدام الإنترنت حيزاً من الاهتمام، وتتماشى الحملة التي أطلقها الاتحاد الدولي، مع حملة الأمير ألبير «السلام والرياضة»، والتي تمكنت من إثبات فعاليتها ضد التهديدات المتزايدة والمضايقات وسوء المعاملة عبر الإنترنت.

وشدّد ابن سليم على حرص الاتحاد الدولي على البحث عن حلول ملموسة لهذه المشكلة، بالتعاون مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك الاتحادات الرياضية الدولية الأخرى، والمفوضية الأوروبية، والمؤسسات الأكاديمية والحكومات الوطنية وغيرها.

واغتنم ابن سليم فرصة للقاء للبحث مع الأمير ألبير الثاني عن طرق جديدة لتعزيز الروابط مع اللجنة الأولمبية الدولية، بما في ذلك إمكانية تحويل الكارتينج الكهربائي إلى تخصص أولمبي جديد في الألعاب الأولمبية للشباب في داكار 2026 وبريزبان 2032.