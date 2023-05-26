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أذكياء العالم يتنافسون في «دولية دبي للشطرنج»

أذكياء العالم يتنافسون في «دولية دبي للشطرنج»
26 مايو 2023 13:00

 
دبي (الاتحاد) 

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يشهد نادي دبي للشطرنج والثقافة بمقره في منطقة الممزر يوم السبت، تدشين النسخة الثالثة والعشرين من بطولة دبي المفتوحة للشطرنج، وأكمل النادي استعداداته لتنظيم البطولة، والتي تشهد سنوياً توافد العديد من اللاعبين من خارج الدولة، بحثاً عن الألقاب الدولية، ورفع المعدل التصنيفي، ووجه النادي الدعوة لعدد من القيادات الرياضية لحضور الحفل. 
يعقد صباح اليوم الاجتماع الفني والذي يجمع مدير البطولة ورئيس الحكام باللاعبين، ويتم خلاله عرض نظام البطولة، وإجراءات اللعب وبرنامج الجولات ومواعيد بدء المباريات، بالإضافة إلى تسمية لجنة الاستئناف المسؤولة عن حسم القرارات في أي شكوى فنية للمشاركين.
وتضم البطولة عدداً من نخـبة اللاعبين في العالم واللاعبين الواعدين من مختلف قارات العالم، ممن توجوا خلال مسيرتهم الشطرنجية بالعديد من الألقاب العالمية والقارية والإقليمية، حيث تضم البطولة في فئة الأساتذة والتي يشارك فيها 89 لاعباً ولاعبة منهم 86 لاعباً ولاعبة من حملة الألقاب الدولية، يتقدمهم 50 أستاذاً دولياً كبيراً، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ البطولة و20 أستاذاً دولياً و10 أساتذة اتحاد دولي، بالإضافة إلى 3 سيدات يحملن لقب أستاذة دولية كبيرة ومثيلاتهن يحملن لقب أستاذة دولية. 
ويتصدر الترتيب الابتدائي لفئة الأساتذة الصيني يو يانجي بتصنيف 2729 نقطة يليه الهندي أرجون أريجيسي «2701 نقطة»، والمتوج مؤخراً بلقب بطولة الشارقة ماسترز، ولاعب إيران محمد أمين طبطبائي «2677 نقطة».
ويشارك في البطولة عدد من المواهب الواعدة في الشطرنج يتقدمهم المصنف الثاني في البطولة أرجون إريجيسي «20 عاماً»، والروسي فولودار مورزين «17 عاماً»، والأميركي أبيمانيو ميشرا «14 عاماً»، وهو أصغر لاعب يحصل على لقب أستاذ دولي كبير في تاريخ الشطرنج والروسي أرتيم أوسكوف «13 عاماً».
كما يشارك في البطولة ثلاثة لاعبين من المتوجين السابقين بالبطولة وهم الفنزويلي «سابقاً» إدواردو ايتوريزاجا بطل نسخة سنة 2010، والذي يشارك بالجنسية الإسبانية في هذا العام، والهندي أبيجيت جوبتا الفائز ببطولة 2011، والروسي ماكسيم ماتلاكوف بطل نسخة 2019. 
ويشارك في البطولة المفتوحة للاعبين دون تصنيف 2200 نقطة 83 لاعباً ولاعبة من 25 دولة منهم 21 لاعباً من حملة الألقاب الدولية. 
ويتصدر لاعبنا عمار السدراني قائمة اللاعبين في البطولة المفتوحة بتصنيف 2197، وتساوت مع الروسية ألكسندرا زيرباتسوفا بنفس التصنيف، يليهما الروماني ستيفان ايميليان بريساكارو «2194 نقطة». 

دبي
الشطرنج
نادي دبي للشطرنج والثقافة
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