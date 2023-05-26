نواف مبارك: كامارا وبيريرا «أوراق رابحة»



علي معالي(دبي)



شدد نواف مبارك لاعب الشارقة الأسبق، والمدرب بمراكز اتحاد كرة القدم، على صعوبة مباراة العين مع الشارقة، في ظل المواجهات المختلفة بينهما هذا الموسم، وهو ما سيكون له تأثيره المباشر على اللاعبين في الملعب.

وقال نواف مبارك: المنافسة ملتهبة هذا الموسم بين الفريقين الكبيرين، والدليل أن «الملك» و«الزعيم» خاضا معاً في أكثر من نهائي، والمباراة المقبلة تحمل «الرقم 3» عدد اللقاءات الختامية بينهما، وأصبح واضحاً من خلال المعطيات السابقة تفوق الشارقة في المباريات الحاسمة.

وأضاف: فوز الشارقة في المباريات، يعود إلى حالة التركيز العالية بين اللاعبين، والخطة المناسبة التي يدخل بها المدرب كوزمين، في المقابل نجد أن العين صاحب السيطرة في بعض المواجهات، إلا أن الشارقة يعرف كيف يحقق الانتصار ويخطف الألقاب.

وقال: هناك غيابات مؤثرة في الفريقين، ولكن يبقى اسم الناديين كبيراً ومن يشارك يمكنه القيام بدوره على أكمل وجه، صحيح أن المباراة صعبة على الطرفين، والعين رقم صعب وهو المعتاد، ومن وجهة نظري أن الأفضلية ستكون من نصيب الشارقة، وهذا ليس تعاطفاً لأنني كنت لاعباً ومدرباً بالنادي، ولكن لأنه يملك منظومة دفاعية جيدة، والأهدأ أعصاباً، بحكم الانتصارات السابقة في اللقاءات النهائية، وهذه الأمور تمنح اللاعبين الثقة.

وأضاف: يجب نسيان نتائج المواجهات السابقة مع العين، والتفكير من جديد في اللقاء الختامي للموسم، وإذا بدأ «الملك» المباراة واضعاً في تفكيره أنه حقق انتصارات سابقة على العين وفي النهائيات تحديداً، فإنه يخسر المباراة بسهولة.

وقال نواف: هناك أوراق رابحة مهمة في «الملك» أبرزها «الثنائي» عثمان كامارا ولوان بيريرا، ولهما دور بارز في مباريات الفريق خلال الفترة السابقة، ولا تشعر بهما في الملعب، لكنهما في غاية الأهمية في تشكيلة كوزمين وطريقة لعبه، إضافة إلى دور بيانيتش، وفي حال مشاركة كايو لوكاس أو دجانيني وألكاسير، يكون الوضع مختلفاً بالنسبة للشارقة للقدرات العالية لهؤلاء اللاعبين.