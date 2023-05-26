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راشد عيسى: «دقائق المظاليم» أفضل عن «دكة المحترفين»

راشد عيسى: «دقائق المظاليم» أفضل عن «دكة المحترفين»
26 مايو 2023 12:21

 
مراد المصري (دبي)

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أكد راشد عيسى أن مساهمته في تتويج حتا بلقب دوري الدرجة الأولى، والصعود إلى «دوري أدنوك للمحترفين»، خطوة مهمة في مسيرته التي حرص على استمرارها، ولو من بوابة اللعب في «المظاليم»، حيث نال فرصة لاكتشاف نفسه من جديد، وخوض المباريات باستمرارية.
ورداً على ابتعاد الدوليين السابقين عن كرة القدم في بعض الأحيان، أو البقاء على «دكة البدلاء» في أندية المحترفين، وعدم الحصول على دقائق لعب، أشار راشد عيسى إلى أنه وجد فرصة في اللعب في دوري الأولى، وقال: ليس عيباً أن تلعب في «الأولى» وتعود إلى «المحترفين»، يجب أن يكون لديك إصرار وعزيمة، وشعرت بأنني ما زلت قادراً على العطاء، وأردت أن أبدأ مرة أخرى من «الصفر»، ونجحت في ذلك، حيث لعبت الموسم الماضي مع العربي، وكنا على مشارف الصعود، وفي الموسم الثاني لعبت مع حتا، وهنا عدد المباريات كبير يصل إلى 32 لقاءً للفريق، هو أكثر بست مباريات عن «المحترفين»، وعدد المحترفين أقل، والمنافسة قوية، ويجب مضاعفة الجهود، والتمسك بالقدرة على الاستمرارية في الوجود في اللعب.
وأضاف: أي لاعب قادر على العطاء، يجب أن يبحث عن فرصة للعب، وفي حال قدمت الأداء الجيد تحصل على عروض أفضل.
وخاض راشد عيسى 29 مباراة «2346 دقيقة»، وسجل 11 هدفاً في دوري الدرجة الأولى هذا الموسم، وقال: مباريات «الأولى» ليست بالسهولة التي تبدو عليها، حيث إن أغلب الفرق تعتمد على التكتل الدفاعي، وبالتالي تغيب المساحات للفرق التي تسعى للفوز، وهو ما يجعل اللاعبين مطالبين بمضاعفة الجهود والتركيز خلال المباراة، إلى جانب أن الأجانب مستوياتهم أقل نوعاً ما من اللاعبين بأندية المحترفين الذين يساعدون في اللعب.
وأوضح اللاعب أن عودة حتا وتحقيقه اللقب بفضل زملائه، وقال: كنت مع لاعبين بمثابة أسرة، والكل قام بدوره والأداء المطلوب منه، وأقدم كل ما لدي في «المحترفين» خلال الموسم المقبل، والفريق في بداية الطريق، من أجل تقديم الأفضل في المرحلة المقبلة، وأن نواصل العمل.

دوري أدنوك للمحترفين
دوري الدرجة الأولى
حتا
راشد عيسى
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