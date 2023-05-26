أريجايسي بطل «ماسترز للشطرنج»



الشارقة (الاتحاد)



أحرز الهندي آروجون أريجايسي لقب النسخة السادسة من بطولة الشارقة ماسترز الدولية للشطرنج التي نظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وشارك في المنافسات 200 لاعب ولاعبة، من 65 دولة، تنافسوا على 60 ألف دولار جوائز البطولة.

وجاءت صدارة آروجون برصيد 6:5 نقطة، بعد فوزه في الجولة التاسعة والأخيرة على الأوزبكي نادر بيك يعقوبييف، وجاء الأميركي صاموئيل سيفيان وصيفاً برصيد 6 نقاط، بعد تعادله في الجولة الأخيرة مع مواطنه جريجوري أوبارين، وتبعه الهندي جوكيش، والذي تعادل مع الإيراني أمين طبطبائي، والصيني يو يانجي رابعاً وله 6 نقاط أيضاً، وذهب المركز الخامس إلى الأرميني هايك مارتورسيان، وتبعه الأميركي هانز نيمان، والإيراني أمين طبطبائي، والأميركي جريجوري أوبارين، والهندي نيهال سارين برصيد 5.5 نقطة، والتشيكي انجوين فان .

وحضر الختام وتكريم الفائزين الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا نائب رئيس الاتحاد الدولي رئيس الاتحاد العربي رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، والشيخ خالد بن حميد القاسمي رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، ونبيل عاشور رئيس اتحاد اليد مدير إدارة الخدمات المساندة بمجلس الشارقة الرياضي، وعدد من الشخصيات العربية.

من ناحية أخرى، أحرز المصري أدهم فوزي لقب بطولة التحدي الثالثة للمصنفين تحت 2500 التي أقيمت على هامش «الماسترز»، بعد تعادله في الجولة الأخيرة مع الأرميني أيمين أوهانيان ولكل منهما 7 نقاط، وجاء الأوزبكي أورتيك نجماتوف ثالثاً، برصيد 6.5 نقطة، والجورجي جورجي سيبا شيفلي رابعاً.

وفي بطولة المستقبل للمصنفين تحت 2000 نقطة، حقق الموهوب الأردني أنس خويره اللقب برصيد 8 نقاط، بعد تعادله مع الدولي علي حمدان الشريفي لاعب نادي العين للشطرنج والثقافة، والذي حلّ ثانياً برصيد 7 نقاط، بواقع 6 انتصارات وتعادلين وخسارة وحيدة، وجاءت بالمركز الثالث الدولية الأوزبكية زيلولا أكتوموفا «7 نقاط»، والدولي العُماني محمد خلفان السعيدي «6.5 نقطة»، بعد فوز مستحق على الدولية الأوزبكية سلطانة موراتوفا.