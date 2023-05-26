السبت 27 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

أريجايسي بطل «ماسترز للشطرنج»

أريجايسي بطل «ماسترز للشطرنج»
26 مايو 2023 12:30

 
الشارقة (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
شباب الأهلي بطل كأس رئيس الدولة للسلة
«الشارقة للنشر» توقع عقوداً مع دور نشر عربية وعالمية


أحرز الهندي آروجون أريجايسي لقب النسخة السادسة من بطولة الشارقة ماسترز الدولية للشطرنج التي نظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وشارك في المنافسات 200 لاعب ولاعبة، من 65 دولة، تنافسوا على 60 ألف دولار جوائز البطولة.
وجاءت صدارة آروجون برصيد 6:5 نقطة، بعد فوزه في الجولة التاسعة والأخيرة على الأوزبكي نادر بيك يعقوبييف، وجاء الأميركي صاموئيل سيفيان وصيفاً برصيد 6 نقاط، بعد تعادله في الجولة الأخيرة مع مواطنه جريجوري أوبارين، وتبعه الهندي جوكيش، والذي تعادل مع الإيراني أمين طبطبائي، والصيني يو يانجي رابعاً وله 6 نقاط أيضاً، وذهب المركز الخامس إلى الأرميني هايك مارتورسيان، وتبعه الأميركي هانز نيمان، والإيراني أمين طبطبائي، والأميركي جريجوري أوبارين، والهندي نيهال سارين برصيد 5.5 نقطة، والتشيكي انجوين فان .
وحضر الختام وتكريم الفائزين الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا نائب رئيس الاتحاد الدولي رئيس الاتحاد العربي رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، والشيخ خالد بن حميد القاسمي رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، ونبيل عاشور رئيس اتحاد اليد مدير إدارة الخدمات المساندة بمجلس الشارقة الرياضي، وعدد من الشخصيات العربية. 
من ناحية أخرى، أحرز المصري أدهم فوزي لقب بطولة التحدي الثالثة للمصنفين تحت 2500 التي أقيمت على هامش «الماسترز»، بعد تعادله في الجولة الأخيرة مع الأرميني أيمين أوهانيان ولكل منهما 7 نقاط، وجاء الأوزبكي أورتيك نجماتوف ثالثاً، برصيد 6.5 نقطة، والجورجي جورجي سيبا شيفلي رابعاً.
وفي بطولة المستقبل للمصنفين تحت 2000 نقطة، حقق الموهوب الأردني أنس خويره اللقب برصيد 8 نقاط، بعد تعادله مع الدولي علي حمدان الشريفي لاعب نادي العين للشطرنج والثقافة، والذي حلّ ثانياً برصيد 7 نقاط، بواقع 6 انتصارات وتعادلين وخسارة وحيدة، وجاءت بالمركز الثالث الدولية الأوزبكية زيلولا أكتوموفا «7 نقاط»، والدولي العُماني محمد خلفان السعيدي «6.5 نقطة»، بعد فوز مستحق على الدولية الأوزبكية سلطانة موراتوفا. 

الشارقة
الشطرنج
نادي الشارقة الثقافي للشطرنج
آخر الأخبار
كييف تطلب من برلين تزويدها بصواريخ من طراز "كروز"
عربي ودولي
كييف تطلب من برلين تزويدها بصواريخ من طراز "كروز"
اليوم 12:49
محمد بن راشد يبعث دعوة إلى رئيس وزراء إسرائيل للمشاركة في COP28
الإمارات
محمد بن راشد يبعث دعوة إلى رئيس وزراء إسرائيل للمشاركة في COP28
اليوم 12:06
رئيس الدولة يبعث رسالة خطية إلى رئيس إسرائيل تتضمن دعوة لحضور قمة المناخ COP28
الإمارات
رئيس الدولة يبعث رسالة خطية إلى رئيس إسرائيل تتضمن دعوة لحضور قمة المناخ COP28
اليوم 12:04
"تويتر" ينسحب من اتفاق للاتحاد الأوروبي حول مكافحة المعلومات المضللة
دنيا
"تويتر" ينسحب من اتفاق للاتحاد الأوروبي حول مكافحة المعلومات المضللة
اليوم 11:38
أوكرانيا تطلب صواريخ "تاوروس" من ألمانيا
عربي ودولي
أوكرانيا تطلب صواريخ "تاوروس" من ألمانيا
اليوم 11:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©