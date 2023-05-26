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الرياضي

تيباس: «الريال» لم يدعم «الليجا» في مشكلة فينيسيوس!

تيباس: «الريال» لم يدعم «الليجا» في مشكلة فينيسيوس!
26 مايو 2023 12:09

 
مراد المصري (دبي)

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شدد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم «الليجا»، على أهمية منح الرابطة المزيد من السلطات لفرض العقوبات في مكافحة العنف والعنصرية، موضحاً أنها واجهت المشكلة بمفردها من دون دعم أحد، وقامت برفع 9 دعاوي مخصصة فقط لفينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد هذا الموسم، ولم تجد المساعدة من أي جهة أو ناديه، وتركوا الرابطة واللاعب وحيداً، قبل التدخل أخيراً عقب مواجهة فالنسيا الأخيرة.
وتعهد تيباس في مؤتمر صحفي دولي موسع، بمواصلة جهود محاربة العنصرية في «الليجا»، سواءً من خلال الحملات التي أقيمت في السابق، ويتم تنفيذها في الوقت الحالي، لكن الوقت حان من أجل ألا يقتصر دور الرابطة على تحديد هذا السلوك الخارج عن النص والإبلاغ عنه في ملاعب كرة القدم، وهو ما تقوم به لسنوات عديدة، وأن تحصل على الصلاحيات اللازمة لفرض العقوبات على الجماهير والأندية.
ويرى تيباس أنه من الخطأ اعتقاد أن ما حدث سببه أن فينيسيوس لاعب استفزازي للمنافسين، ولكنه أمر يحدث للاعبين المتميزين، وهو ما حصل من الجماهير المنافسة لليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو أيضاً، وأن اللاعبين الكبار عرضة لهذا النوع من الكراهية.
وأوضح تيباس أنه يجب التفكير في بروتوكول خصم النقاط، في حالة إثبات هذا النوع من العنصرية على جماهير الأندية، وهو ما يتم تطبيقه في الدوري الإنجليزي، مؤكداً أنه سيدعم قرار أي لاعب يريد مغادرة الملعب في حال تعرض لإهانات عنصرية.

الدوري الإسباني
الليجا
خافيير تيباس
ريال مدريد
فينيسوس جونيور
كريستيانو رونالدو
ليونيل ميسي
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