معتصم عبدالله (دبي)



ينشد العين والشارقة «مسك الختام» في المواجهة المرتقبة بين الفريقين مساء السبت، على استاد آل نهيان بنادي الوحدة بالعاصمة أبوظبي، في نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، والتي تسدل الستار على المسابقات الكروية موسم 2022- 2023.

ويستعيد «الزّعيم» و«الملك» في مباراة السبت، روح التنافس المحتدم بين الفريقين على «ألقاب الكؤوس» في الموسم الحالي 2022- 2023، في «النهائي الثالث»، بعدما حسم الشارقة أول نهائيين بالفوز بلقبي كأس السوبر 1-0، والبطولة الأغلى «كأس صاحب السمو رئيس الدولة» 14-13 بركلات الترجيح، بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي.

وتحمل مباراة السبت الرقم 5 في الموسم الحالي، على صعيد كل المسابقات في ظل تفوق «الزعيم» في مباراتي الدورين الأول والثاني من «دوري أدنوك للمحترفين»، بالتعادل 2-2 خارج قواعده، والفوز 2-0 على استاد هزاع بن زايد.

وتعد المواجهة المرتقبة الخامسة أيضاً بين الفريقين على صعيد «كأس الرابطة»، بعد التعادل في أول مواجهتين 2-2، بموسم 2013- 2014، و1-1 موسم 2015- 2016، مقابل فوز العين في آخر مباراتين 4-1 في الدور الأول لموسم 2018- 2019، و2-1 في الدور ربع النهائي لموسم 2019- 2020.

ويبحث العين المتأهل إلى النهائي الرابع في تاريخ في «كأس الرابطة»، بعد مواسم 2008- 2009 «البطل»، و2010- 2011 «الوصيف»، و2021- 2022 «البطل»، والموسم الحالي 2022- 2023، كسر «عقدة حامل اللقب»، بالتتويج الثاني على التوالي للمرة الأولى في تاريخ البطولة، والثالث في تاريخ «الزعيم»، بعد نسختي 2008- 2009 و2021- 2022.

في المقابل، يطارد الشارقة الباحث عن «ثلاثية تاريخية» على صعيد ألقاب الكؤوس في الموسم الحالي، لقبه الأول في «كأس الرابطة» بتأهله إلى النهائي الثاني في تاريخه، بعد الأول موسم 2014- 2015، حينما خسر اللقب أمام منافسه النصر 1-4 على استاد راشد.

وقطع الفريقان مشواراً صعباً في طريق التأهل للنهائي، بعدما تخطى العين الذي بدأ البطولة من ربع النهائي بوصفه حاملاً للقب النسخة الأخيرة، منافسه الوحدة بالتعادل من دون أهداف ذهاباً في العين، و1-1 في مباراة الإياب على استاد آل نهيان، قبل أن يتفوق على النصر 4-1 في مباراة الذهاب، ويخسر 0-1 إياباً على استاد آل مكتوم.

بدوره، أقصى الشارقة منافسه بني ياس في الدور الأول بالفوز 3-0 على ملعب «السماوي»، والخسارة 2-3 على ملعبه بـ «الإمارة الباسمة»، وتفوق على خورفكان 1-0 و1-1 في ربع النهائي، قبل أن يحجز مقعده في النهائي على حساب الجزيرة بالفوز 1-0 في مباراة الذهاب بأبوظبي، والتعادل 2-2 في مباراة الإياب.

وتتشابه ظروف المدربين الأوكراني سيرجي ريبيروف مدرب «الزعيم»، ومنافسه الروماني كوزمين مدرب الشارقة، قبل النهائي المنتظر، حيث يأمل الأول في التتويج بلقبه الثاني في البطولة ذاتها، والثالث في مشواره مع «الزعيم»، فيما يتطلع كوزمين الذي يغيب عن المنطق الفنية لنهائي السبت بداعي الطرد، إلى لقبه الشخصي الثالث في «كأس الرابطة» بعد التتويج مع شباب الأهلي موسمي 2013- 2014 و2016- 2017، قبل حسم قرار بقائه من عدمه مع «الملك».

وتشغل «غيابات النجوم» عقل الأجهزة الفنية في الفريقين، بعد غياب الثنائي التوجولي لابا هداف «الزعيم»، والمدافع تين يدفاي عن مباراتي الفريق في نصف النهائي أمام النصر، في الوقت الذي يفقد فيه «الملك» جهود «الثنائي» محمد عبدالباسط وخالد الظنحاني، فيما تحوم الشكوك حول مشاركة «الثلاثي الأجنبي» كايو ودجانيني وباكو ألكاسير.



«استاد آل نهيان» الوجهة السابعة



يتأهب استاد آل نهيان بنادي الوحدة بالعاصمة أبوظبي، لاحتضان ختام موسم 2022- 2023، باستضافته مباراة العين والشارقة في نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، ليكون الملعب الذي يتسع لنحو 15.894 مشجعاً «الوجهة السابعة» في تاريخ المباراة النهائية لـ «كأس الرابطة»

خريطة النهائي



4

استاد آل مكتوم «2009- 2010,2011- 2012,2015- 2016,2016- 2017»

3

استاد محمد بن زايد «2008- 2009,2010- 2011,2021- 2022»

3

استاد هزاع بن زايد «2013- 2014,2017- 2018,2018- 2019»

2

استاد زعبيل «2012- 2013,2019- 2020»

1

استاد راشد «2014- 2015»

1

استاد الشارقة «2020- 2021»

1

استاد آل نهيان «2022- 2023»

«مصرف أبوظبي الإسلامي» المسمى الخامس



حملت «كأس رابطة المحترفين» منذ الانطلاقة 2008- 2009 وحتى الموسم الحالي 2022- 2023,5 مسميات.

كأس اتصالات «5 مواسم»



2008- 2009,2009- 2010,2010- 2011,2011- 2012,2012- 2013

كأس المحترفين «1 موسم»



2013- 2014

كأس الخليج العربي «7 مواسم»



2014- 2015,2015- 2016,2016- 2017,2017- 2018,2018- 2019,2019- 2020,2020- 2021

كأس رابطة المحترفين «1 موسم»



2021- 2022

كأس مصرف أبوظبي الإسلامي «1 موسم»



2022- 2023