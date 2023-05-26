صلاح: أنا محطم تماماً!



ليفربول (رويترز)

قال المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول إنه «منزعج تماماً» من الفشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الموسم المقبل، وإن النادي خذل جماهيره.

وأنهى انتصار مانشستر يونايتد 4-1 على تشيلسي آمال ليفربول في الحصول على مقعد في أبرز بطولات الأندية الأوروبية الموسم المقبل.

ويحتل فريق المدرب يورجن كلوب المركز الخامس في الدوري بفارق أربع نقاط عن المربع الذهبي قبل جولة واحدة على النهاية.

وفي الموسم الماضي، أنهى ليفربول المسابقة بفارق نقطة واحدة عن البطل مانشستر سيتي، لكنه فشل في مواجهة التحدي الموسم الحالي بسبب الإصابات والأداء السيئ.

وقال صلاح على حسابه في تويتر: «أنا محطم تماماً، ليس هناك أي عذر على الإطلاق لذلك، كان لدينا كل ما نحتاجه للوصول إلى دوري أبطال أوروبا العام المقبل وفشلنا، نحن ليفربول والتأهل لهذه البطولة هو الحد الأدنى، أنا أسف، ولكن لا يزال الوقت مبكراً على منشور متفائل، لقد خذلنا أنفسنا وخذلنا الجماهير».

ويلعب ليفربول على ملعب ساوثهامبتون في مباراته الأخيرة هذا الموسم يوم الأحد المقبل.