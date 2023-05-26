«الاستحواذ» يواجه «الفاعلية» في قمة العين والشارقة



عمرو عبيد (القاهرة)

يحفظ كل فريق طريقة لعب منافسه عن ظهر قلب، بعدما تواجها عدة مرات خلال الموسم الجاري في مختلف البطولات، وذلك عندما يلتقي العين والشارقة في نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي غداً «السبت»، وتشير الإحصاءات العامة إلى أن «الزعيم» حافظ على امتلاك الكرة بنسب كبيرة في أغلب المواجهات، حيث بلغ متوسط نسبة امتلاكه لها 60% على الأقل، والغريب أن المباراة الوحيدة التي فاز بها «البنفسج» في الجولة 23 من دوري أدنوك للمحترفين، شهدت تحوّل الاستحواذ لمصلحة «النحل» بنسبة 61%، وهو ما لم يحدث على الإطلاق خلال المواجهات الأخرى، إذ لم يتجاوز الشارقة نسبة 40% فيها باستثناء نهائي كأس رئيس الدولة، حيث تقلصت المعدلات بينهما قليلاً لتبلغ 52% للعين مقابل 48% للشارقة.

وبالعودة إلى الـ4 مباريات السابقة بين الفريقين التي شهدت تسجيل 9 أهداف لكليهما، كان للركلات الثابتة دور بارز في هذا الحصاد، لاسيما الركنيات، التي أنتجت 4 أهداف بواقع هدفين لكل فريق، وأهدت إحداها لقب السوبر إلى «الملك» بينما تعادلا سوياً في نهائي كأس الرئيس عبر تلك الركلات أيضاً، والملاحظ أن آخر هدفين أحرزهما الشارقة في شباك العين خلال المباريات الـ3 السابقة، جاءا عبر الركلات الركنية من الطرف الأيسر، وكشفا عن أخطاء «مُكررة» في دفاعات «الزعيم»، خاصة هدف «النيران الصديقة» من جانب لابا كودجو.

وإذا كان «البنفسج» قد هز الشباك 3 مرات عبر «الحركة» بواقع هدفين من الهجوم المنظم هادئ الإيقاع وآخر من الهجمات السريعة، فإن «السرعة» غلبت على هدفي «الملك» المتحركين، بعدما استغل هجمة مرتدة خاطفة لتسجيل هدفه الثاني في لقاء الجولة العاشرة من الدوري، مقابل هدف من هجمة منظمة سريعة بأقل عدد من التمريرات، وتؤكد الإحصاءات أن الفريقين بلغا الشباك عبر جميع الجبهات الهجومية، بتفوق نسبي بسيط للطرف الأيسر لدى «الملك»، في حين برز العمق والجبهة اليُمنى لدى «الزعيم».

وخلال مباراتي النهائي السابقتين بين «العملاقين»، في كأسي رئيس الدولة والسوبر، تغيّرت الأمور بصورة واضحة، حيث امتلك «الزعيم» الكرة في «نهائي السوبر» بنسبة كبيرة بلغت 63%، وكان الأخطر والأغزر محاولة على المرمى بإجمالي 18 تسديدة منها 13 داخل منطقة الجزاء، إلا أنه افتقد الدقة والتركيز إذ لم تصل إلى مرمى «الملك» سوى 3 كرات فقط، في حين أن «بطل السوبر» اكتفى بـ8 تسديدات منها 2 بين القائمين والعارضة، لكنه حصد اللقب بهدف لابا «الذاتي»، بعدما تصدى دفاعه إلى 7 تسديدات من جانب العين لم تنجح في اختراق حصون «النحل».

أما في نهائي كأس الرئيس، فلم يترك «الملك» الكرة لمنافسه كثيراً مثلما فعل في مرات سابقة، حيث استحوذ عليها بنسبة 48% مقابل 52% ل«الزعيم»، بل نجح «البطل» هذه المرة في تهديد مرمى «البنفسج» 7 مرات مقابل 6 للأخير، مع تساويهما في تسديد 3 كرات لكل منهما على مرمى الآخر وتعادلهما في نهاية الأمر بـ1/1 قبل اللجوء إلى ركلات الترجيح، إلا أن إجمالي الهجمات في تلك المباراة مال لمصلحة «الملك» بـ94 هجمة منها 69 مؤثرة، مقابل 53 لـ «الزعيم» من إجمالي 74 غزوة هجومية.